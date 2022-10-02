Daha geçtiğimiz hafta 1 milyon aracını geri çağıran Tesla’nın Model Y’si, Avrupa’nın en yüksek güvenlik skoruna sahip arabası olmayı başardı.

2022 yılının başından beri başı beladan kurtulmayan ve defalarca kez milyonlarca adet aracı geri toplatan Tesla, bu sefer turnayı gözünden vurmayı başardı. Tesla’nın Avrupa’da çok tercih edilen modellerinden biri olan Tesla Model Y, rekor kırdı.

Avrupa’ya özel olarak tasarlanan ve ABD’deki versiyonundan bir hayli daha ucuz bir fiyata satışa çıkan Tesla’nın Model Y’si, Avrupa’nın en yüksek güvenlik skoruna sahip aracı olmayı başardı. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Tesla Model Y, %92’lik skor ile Avrupa’nın en güvenli arabası oldu

(Tesla Model Y, Euro NCAP'in kaza testinde.)

Tesla Model Y, Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı tarafından yapılan son testlerde tarihteki en yüksek güvenlik skorunu aldı. Değerlendirmede Tesla Model Y’nin kameralı otopilotunun diğer arabalar, yayalar ve bisikletlilerle çarpışmayı önlemesine yardımcı olmada önemli bir faktör olduğu belirtildi.

Elektrikli SUV, değerlendirme programının en zorlu ve yakın zamanda geliştirilen güvenlik testi olarak kabul edilen Euro NCAP'de toplamda %92'lik bir başarı elde etti. Tesla Model Y’den sonraki en yüksek puan ise %89 güvenlik skoruyla Lexus NX ve Subaru Outback oldu.

Model Y, Euro NCAP'in değerlendirmesinde dört farklı kategoride yüksek skor almayı başardı. Tesla'nın elektrikli SUV'u yetişkin yolcu korumasında %97, güvenlik yardımında %98, çocuk yolcu korumasında %87 ve yaya korumasında %82 skor elde etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.