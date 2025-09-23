Hepimizin Hayali Olan Volvo XC90 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Volvo'nun amiral gemisi XC90, 7 koltuklu geniş iç hacmi, premium malzemeleri, standart hibrit motoru ve Google tabanlı bilgi-eğlence sistemiyle öne çıkıyor. Sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olan XC90, konforu ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Peki, 2025 Volvo XC90 alınır mı? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca hayrana sahip olan otomobil üreticisi Volvo'nun premium SUV segmentindeki amiral gemisi XC90, zarafeti, güvenliği ve teknolojiyi bir araya getirmeye devam ediyor. İkonik İskandinav tasarımını yansıtan bu devasa SUV, özellikle geniş aileler ve konforundan ödün vermek istemeyenler için tasarlandı.

Yenilenen teknolojileri arasında yer alan yerleşik Google hizmetleri ve verimliliği artıran mild hybrid motoruyla XC90, sadece lüks bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda akıllı bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Peki Volvo XC90 alınır mı? İşte Volvo XC90 ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

Volvo XC90 dış tasarımı:

Volvo XC90, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergileyen minimalist bir tasarıma sahip. Aracın ön yüzünde markanın imzası haline gelen ve "Thor'un Çekici" olarak bilinen LED farlar dikkat çekiyor. Dikey krom çıtalara sahip geniş ön ızgara, otomobilin hem zarif hem de heybetli görünmesini sağlıyor.

Otomobilin profili, net ve akıcı hatlarla şekillendirilmiş. Güçlü omuz çizgisi ve 22 inçe varan büyük alaşım jant seçenekleri, XC90'ın dinamik karakterini pekiştiriyor. Arkada ise Volvo'nun klasikleşen dikey stop lambaları, modern bir dokunuşla yer alıyor ve aracın kimliğini anında belli ediyor.

Volvo XC90 iç tasarımı:

XC90'ın kabini, tam anlamıyla bir İskandinav yaşam alanı hissi uyandırıyor. İç mekânda bolca kullanılan açık renkler, doğal ahşap kaplamalar ve büyük panoramik cam tavan, ferah ve aydınlık bir ortam yaratıyor. Sade tasarlanan ön konsolun merkezinde, kullanımı kolay dikey bir dokunmatik ekran yer alıyor.

Ortopedi cerrahlarıyla birlikte geliştirilen ergonomik koltuklar, yedi yolcu için bile uzun yolculuklarda üst düzey konfor sunuyor. İç mekânda Nappa deri veya sürdürülebilir yün karışımlı döşeme seçenekleri mevcut. İsveçli cam sanatı markası Orrefors tarafından tasarlanan kristal vites topuzu ise lüks algısını bir üst seviyeye taşıyor.

XC90, 7 koltuklu kullanımda 314 litre, 5 koltuklu kullanımda 680 litre ve tüm arka koltuklar katlandığında 1.868 litreye varan geniş bir bagaj hacmi sunarak pratikliği de elden bırakmıyor. Bowers & Wilkins gibi üst düzey ses sistemi seçenekleri ise yolculukları keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Volvo XC90 donanım seçenekleri:

Volvo XC90, Türkiye'de genellikle Plus ve Ultra gibi farklı donanım seviyeleriyle sunuluyor. Premium bir model olduğu için giriş seviyesi pakette bile oldukça zengin bir standart donanım listesi bulunuyor. Panoramik açılır tavan, anahtarsız giriş, Pilot Assist ve Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

Volvo'nun premium SUV'undaki özellikler bunlardan ibaret değil. Harman Kardon premium ses sistemi, 360 derece kamera, daha gelişmiş iç ambiyans aydınlatması ve çeşitli konfor odaklı özellikler de bulunuyor. Hangi donanım seviyesini tercih ederseniz edin pişman olmayacaksınız.

Volvo XC90 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Güvenlik denince akla gelen ilk markalardan olan Volvo, XC90 modelinde de bu ünvanının hakkını veriyor. Otomobil, en gelişmiş aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda. Pilot Assist sistemi, otoyol sürüşlerinde direksiyon, gaz ve fren yönetimine yardımcı olarak sürücünün yükünü hafifletiyor.

XC90'da bulunan diğer bazı önemli güvenlik özellikleri şöyle:

BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi): Şerit değiştirirken kör noktadaki araçlar için sürücüyü uyarır ve gerekirse direksiyona müdahale eder.

Şerit değiştirirken kör noktadaki araçlar için sürücüyü uyarır ve gerekirse direksiyona müdahale eder. Çapraz Trafik Uyarısı: Geri manevra yaparken yaklaşan araçları algılar ve gerekirse otomatik fren yapar.

Geri manevra yaparken yaklaşan araçları algılar ve gerekirse otomatik fren yapar. Çarpışma Önleme Sistemi: Yoldaki yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları gece ve gündüz algılayarak olası bir çarpışmayı önlemek için fren yapar.

Yoldaki yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları gece ve gündüz algılayarak olası bir çarpışmayı önlemek için fren yapar. 360 derece Kamera: Park manevralarını kolaylaştırmak için otomobilin çevresini kuş bakışı gösterir.

Volvo XC90 performansı:

2025 Volvo XC90, Türkiye pazarında B5 AWD Mild Hybrid motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motor, 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli bir üniteye entegre edilmiş 48 voltluk bir elektrik motorundan oluşuyor. Bu sistem, kalkışlarda ve hızlanmalarda benzinli motora destek olarak yakıt tüketimini düşürüyor ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor. 250 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bu motor, büyük gövdeye rağmen araca yeterli bir performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,7 saniyede ulaşan XC90, standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda dengeli ve güvenli bir sürüş vadediyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 8.1-9.0 L/100km aralığında belirtiliyor.

Hafif hibrit versiyon içinize sinmezse T8 AWD Plug-In Hybrid versiyonu da tercih edebilirsiniz. 69 kilometreye kadar elektrik menzili sunan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,4 saniye. Maksimum hızı B5 Mild Hybrid ünitede olduğu gibi 180 km/s olan otomobilin ortalama yakıt tüketimi 1.3 L/100 km olarak belirtiliyor.

Volvo XC90 fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı Text Text Text B5 AWD mild hybrid Plus Bright, Otomatik 9.963.938 TL B5 AWD mild hybrid Plus Dark, Otomatik 9.963.938 TL B5 AWD mild hybrid Ultra Bright, Otomatik 10.296.038 TL B5 AWD mild hybrid Ultra Dark, Otomatik 10.296.038 TL T8 AWD plug-in hybrid Plus Bright, Otomatik 10.573.058 TL T8 AWD plug-in hybrid Plus Dark, Otomatik 10.573.058 TL T8 AWD plug-in hybrid Ultra Bright, Otomatik 10.905.158 TL T8 AWD plug-in hybrid Ultra Dark, Otomatik 10.905.158 TL

Volvo XC90 avantajları:

Sınıf Lideri Güvenlik: Volvo'nun mirasını taşıyan XC90, sürücü ve yolcular için en güncel ve kapsamlı güvenlik teknolojilerini standart olarak sunuyor.

Volvo'nun mirasını taşıyan XC90, sürücü ve yolcular için en güncel ve kapsamlı güvenlik teknolojilerini standart olarak sunuyor. Geniş ve Konforlu İç Mekân: 7 kişilik esnek oturma düzeni, yüksek kaliteli malzemeler ve ferah kabiniyle tam bir aile otomobili. Ayrıca prestij göstergesi.

7 kişilik esnek oturma düzeni, yüksek kaliteli malzemeler ve ferah kabiniyle tam bir aile otomobili. Ayrıca prestij göstergesi. Rafine Sürüş Deneyimi: Standart AWD sistemi ve konfor odaklı süspansiyon yapısıyla hem şehirde hem de uzun yolda son derece sessiz ve rahat bir sürüş sunuyor.

Standart AWD sistemi ve konfor odaklı süspansiyon yapısıyla hem şehirde hem de uzun yolda son derece sessiz ve rahat bir sürüş sunuyor. Kullanıcı Dostu Teknoloji: Yerleşik Google hizmetleri sayesinde navigasyon ve sesli asistan gibi özellikler sorunsuz çalışıyor, iç mekandaki minimalist teknoloji göz yormuyor.

Volvo XC90 dezavantajları:

Yüksek Fiyat Etiketi: Premium segmentte yer alması ve sunduğu donanımlar nedeniyle rakipleri gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.

Premium segmentte yer alması ve sunduğu donanımlar nedeniyle rakipleri gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip. Sınırlı Motor Seçeneği: Türkiye'de sadece hibrit motorla sunulması, daha fazla güç veya farklı yakıt tipi arayanlar için bir eksi olabilir.

Türkiye'de sadece hibrit motorla sunulması, daha fazla güç veya farklı yakıt tipi arayanlar için bir eksi olabilir. Yakıt Tüketimi: Her ne kadar mild hybrid teknolojisi olsa da büyük ve ağır bir SUV olması nedeniyle özellikle şehir içi kullanımda yakıt tüketimi yüksek kalabilir.

Volvo XC90 alınır mı?

Volvo XC90; önceliği güvenlik, aile konforu ve premium bir yaşam alanı olan kullanıcılar için tasarlanmış bir otomobil. Geniş iç hacmi, sınıfının en iyileri arasında yer alan güvenlik donanımları ve zarif İskandinav tasarımıyla öne çıkıyor. Rakiplerine kıyasla daha sportif bir sürüş yerine, sakin ve rafine bir deneyim sunuyor.

Eğer bütçeniz premium bir SUV için yeterliyse ve aradığınız şey gösterişten çok işlevsellik, huzur ve güvenlikse Volvo XC90 kesinlikle alınması gereken modellerin başında geliyor. Sunduğu teknoloji, konfor ve güvenlik paketiyle, ödediğiniz paranın karşılığını fazlasıyla veren, mantıklı ve prestijli bir tercih olarak öne çıkıyor.

Peki sizin Volvo XC90 ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Bu otomobil alınır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...