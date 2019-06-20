Volvo’nun Yengeç Gibi Hareket Edebilen Yeni Askeri Aracı

Volvo, 2025 yılında Fransız Ordusu'ndaki hafif zırhlı araçların yerini alacak Scarabee isimli aracını tanıttı.

Volvo, birçok özelliğiyle dikkat çeken yeni askeri aracı Scarabee’yi duyurdu. Hafif askeri araç kategorisinde bulunan aracı tasarlarken hızlı, gizli ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olması için çalışan Volvo, aynı zamanda ağır mühimmat ve teçhizatlar taşıması açısından farklı özellikleri de araca ekledi.

Mermi, füze ve mayın gibi saldırılara karşı savunma için kompozit materyallerle oluşturulan dayanıklı dış yüzeyi sayesinde düşük yüksekliklerden kargo olarak bırakılabilen araç, 2025 yılında Fransız Ordusu’nun 730 hafif zırhlı aracının yerine geçmeye hazırlanıyor.

1,82 metre yüksekliğinde ve 4,5 metre genişliğinde olan dört kişilik araç, boş haliyle 6,6 tonluk bir ağırlığa sahip. Saatte 120 kilometreye çıkabilen ve atik olan araç, bu çevikliğe ulaşmak için biri dizel diğeri elektrikli olmak üzere iki motorundan yararlanıyor ve 300 beygir gücüne sahip dizel motorun yanı sıra 103 beygir gücüne sahip elektrikli motoru devreye sokarak üzerine gelen anti tank füzelerinden hızlı bir şekilde kaçabiliyor.

Anti tank füzelerinden kaçabilmek gibi seri manevra yeteneklerini gerektiren eylemler için farklı bir tasarım deneyen Volvo, aracın 4 tekerine de manevra kabiliyeti vermiş. İkişerli gruplar halinde farklı yönlere dönebilen tekerler sayesinde istenirse araç, bir yengeç gibi sağa sola direkt olarak hareket edebiliyor. Tabii ki arka tekerlerin önden bağımsız hareket etme özelliği olduğu için arka ve ön tekerler zıt yönlere çevrilirse araç kendi etrafında da dönüş sağlayabiliyor.

İki adet sürgülü kapıya sahip olan araç, mürettebatın dar sokaklarda bile kolay bir şekilde araca girebilmesi için tasarlanmış. Bu kolaylığın yanı sıra güvenlik önlemleri de bulunan araçta dıştan bir kapı kolu bulunmuyor ve araç, dış kapıları açmak için bir kumandaya ihtiyaç duyuyor.

Son olarak aracın üst kısmına baktığımızda radar birimleri, 12,7 mm’lik ağır makineli tüfek, 30 mm anti tank füzesi ya da orta boyutlu füze fırlatıcısı gibi silah ve teçhizatlar da aracın üstüne eklenebiliyor.