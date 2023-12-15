24 milyar kilometre uzakta, yıldızlararası uzayda seyahat eden 46 yıllık uzay aracı Voyager 1 ile iletişim kaybedildi. Günlerdir sorunu çözmeye çalışan NASA, aracın veri alıp işleyebildiğini ancak Dünya'ya geri veri gönderemediğini açıkladı.

İkizi Voyager 2 ile 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1, 46 yıldır uzayın derinliklerinde dolaşıyordu. Ancak bu kadar eski olması, bazı sorunları da beraberinde getiriyordu. NASA tarafından yapılan bir açıklama da araçta yeni bir sorunun yaşandığını gösterdi.

NASA, 12 Aralık günü Voyager 1 hakkında bir güncelleme paylaştı. Ajans, aracın üç bilgisayarından birinde problemin yaşandığını duyurdu. Bu sorun, Uçuş Veri Sistemi (FDS) isimli kısımda baş gösterdi.

NASA mühendisleri, aracın Dünya’yla iletişimini koparan sorunu 3 gündür çözmeye çalışıyor

NASA’nın yaptığı açıklamalara göre uzay aracı, Dünya’dan gelen komutları alıp işleyebiliyor. Ancak FDS, Telemetri Modülasyon Birimi (TMU) isimli alt sistemlerinden biriyle iletişim kuramıyor. Bu problem de Voyager I’in Dünya’ya hiçbir veri gönderememesine, yani iletişim kuramamasına neden oluyor.

FDS, hem uzayın aracının sağlığı ve durumu hakkındaki verileri hem de bilim araçlarından gelen verileri toplamak için tasarlanmıştı. Bu bilgiler sonrasında TMU tarafından Dünya’ya geri gönderecek bir veri paketinde birleştiriliyordu. Verilerin birler, sıfırlar veya ikili kodlar biçiminde olduğuna belirtelim.

NASA’ya göre TMU, son zamanlarda sanki takılmış gibi tekrarlanan birler ve sıfırlar göndermeye başladı. Araştırmacılar da tüm olasılıkları değerlendirdikten sonra hatanın kaynağının FDS olduğunu belirledi. Geçtiğimiz hafta sonu ekip, FDS’i yeniden başlatmayı ve onu önceki hâline döndürmeyi denedi ancak uzay aracı verileri yine gönderemedi. Bu da durumun ciddi olabileceğini ortaya koydu.

Ajansın açıklamasına göre mühendisler hâlen çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 3 gündür yeni bir gelişme yok.

Verilerin ulaşması 22 buçuk saat sürüyor

Tabii ki verilerin ulaşmasının çok uzun sürdüğünü, sorunun çözülüp çözülmediğini hemen anlayamayacağımızı vurgulamamız gerek. Voyager 1, şu anda Güneş sistemimizin dışını keşfediyor ve bizden 24 milyar kilometre uzakta. Bu da sinyallerin ulaşmasının 22 saat 34 dakika civarında sürmesine neden oluyor. Yani ekibin sinyal gönderip alması için en az 45 saat beklemesi gerek.

Voyager 1, insanlık tarihinin en uzun süre çalışır hâlde kalan iki uzay aracından biri. 55 dilden selam da dahil uzaylı bulma ihtimaline karşı insanlıktan birçok mesaj taşıyan araç, 2012 yılında Güneş sistemimizin dış bölgesine geçiş yaparak yıldızlararası uzaya giriş yapan ilk uzay aracı olmayı da başarmıştı. Operasyonel kaldığı yıllar boyunca da bize çok uzaklardan sinyaller gönderiyordu. Yani bu kadar süre hayatta kalabilmesi bile mucize.

Şu anki sorunun çözülüp çözülmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak çözülse bile uzmanlar, 2025 yılında ömrünü tamamlayacağını tahmin ediyordu. Yani ya şimdi ya da birkaç yıla milyarlarca kilometre uzakta uzayın karanlıklarında yalnız kalacak.