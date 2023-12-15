Satürn'ün en büyük uydularından biri olan Enceladus'ta hidrojen siyanür tespit edildi. Yaşam için gerekli yapı taşlarından biri olarak bilinen bu molekül, Satürn'ün uydusunun yaşama ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin önemli parçalarından biri olan Satürn ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Cassini isimli uzay misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren NASA, Satürn'ün uydularından biri olan Enceladus'ta önemli bir keşif yaptı. Bu keşif, Enceladus'un potansiyel yaşam merkezi olabileceğini gözler önüne seriyor.

Elde ettikleri bulguları Nature Astronomy ile paylaşan bilim insanları, Enceladus'ta hidrojen siyanür varlığı tespit ettiler. Yaşamın tespiti ile potansiyel yaşam için önemli bir molekül olarak bilinen hidrojen siyanürün Enceladus'ta bulunması, bu uydunun önemini hiç olmadığı kadar artırdı.

Yaşamın temeliyle ilgili sorular cevaplanabilir

*Enceladus'un Cassini misyonunda çekilen bir görüntüsü.

Enceladus ile ilgili araştırmayı yapan ekibin başında bulunan Jonah Peter, konuyla ilgili açıklamasında "Hidrojen siyanürün keşfi özellikle heyecan verici. Çünkü bu keşif, yaşamın kökenine ilişkin teorilerin çoğunun başlangıç ​​noktası." ifadelerini kullandı. Yani Enceladus, önümüzdeki dönemde yaşamın nasıl oluştuğunun anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Enceladus, en dış katmanında buzullar olan, bu buzulların alt katmanında ise devasa okyanuslara ev sahipliği yapan bir uydu. Cassini döneminde, bu uydunun buz katmanından su buharı patlamaları yaşandığı zaten tespit edilmişti. Yeni araştırma, bu patlamaların tahminlerden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Patlamalarla ortaya çıkan gaz bulutlarında karbondioksit, metan ve hidrojenin de bulunması, bilim insanlarını daha büyük bir meraka sürüklemiş oldu.

Eğer Enceladus'ta bulunan karbondioksit, metan ve hidrojen, Dünya'nın oluşumu için de önemli olan metanın üretimi anlamına gelen metanojeneze yol açtıysa bu kez çok daha önemli bulgulara ulaşılabilir. Araştırmanın önde gelen isimlerinden Kevin Hand'ın açıklamasına göre Enceladus, kendi yaşamı için kimyasal enerji sağlıyor olabilir. Bilim insanı bu durumu, elektrikli otomobillerin bataryasına benzetti.

Şunu unutmayın; yapılan son araştırma, Enceladus'ta hayat olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu uyduda, moleküler bazda da olsa hayat olabilir. Bilim insanları, uygun kimyasal reaksiyonların Enceladus'ta uygun yaşam alanları oluşturabileceğine inanıyorlar.