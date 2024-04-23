Tam 46 yıldır yolculuğuna devam eden Voyager 1 uzay aracı, aylar sonra ilk defa kullanılabilir bilgiler göndermeye başladı.

NASA'nın yıldızlararası yolculuklara gönderdiği Voyager 1 aracı aylardır anlamlı bir veri gönderemiyordu. Cumartesi günü ise uzay aracından sistem sağlığı ve görev kontrol ile ilgili sağlıklı bir şekilde veri alındığı açıklandı. Şimdi aracın yeniden bilimsel veri toplamaya ve göndermeye başlaması bekleniyor.

Voyager 1 gezegenimize okunabilir sistem verisi ve bilimsel veri gönderdiğinde takvimler 14 Kasım 2023'ü gösteriyordu. Bu tarihten itibaren Voyager 1'e komut gönderilebiliyordu ancak aracın geri bildirimleri anlaşılmaz durumda oluyordu. Mart ayında ise NASA'nın JPL (Jet İtiş Laboratuvarı) ekibi Voyager 1'in sorununu çözmeyi başardı. Buna göre aracın uçuş veri sistemi (FDS) için kullanılan bir çipteki arızadan dolayı verilerin okunamaz hâle geldiği ortaya çıktı.

Kodun yeri değiştirildi

Normal şartlar altında FDS'de toplanan veriler ikili kodda tek bir veri paketi hâline dönüştürülerek gönderiliyordu. Çipteki arıza başladığından bu yana ise aracın gönderdiği veriler tekrar eden bir sıfırlar birler dizisi hâline gelmişti. Basitçe anlatmak gerekirse Voyager 1, kendisine verilen her komuta verdiği cevapta ya da iletmeye çalıştığı bilgide yalnızca "Eeeeeee" diyebiliyordu.

NASA'daki uzmanlar bu sorunu çözmek için FDS kodlarını çipin arızadan etkilenmeyen bir kısmına taşımayı başardı. 24,36 milyar kilometre mesafeden sorun çözülmüş oldu. 18 Nisan'da da kodun taşınması işlemi gerçekleştirildi. İlerleyen zamanlarda bilimsel verileri derleyen kodun da taşınmasıyla birlikte Voyager 1'in bilimsel veri de göndermeye başlaması bekleniyor.