VSCO Cam, Video Düzenleme İçin Yeni Bir Özellik Getirdi

Hatırlanacağı üzere, fotoğraf düzenlemede olduğu gibi video düzenleme konusunda da ilerlemek ve popülerleşmek isteyen VSCO, video kamera şirketi Rylo'yu satın almıştı. Video alanında bir adım daha öteye giden VSCO, yeni projeyi hayata geçirdi.

En çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan VSCO, geçtiğimiz yıl video kamera şirketi Rylo'yu bünyesine katarak video alanındaki çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğinin işaret fişeğini atmıştı. İşte VSCO, yenilikçi video düzenleme özelliklerinin geliştirilmesini hızlandırdı. Şirket, Montage adında daha iddialı bir video projesi başlattı.

Fotoğraf uygulamasından video düzenleme hizmeti:

Bildiğimiz gibi, VSCO'nun mevcut video düzenleme versiyonu oldukça basit. Uygulama, çok fazla yaratıcılığa izin vermeyen, yeniden tasarlanmış fotoğraf filtreleri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Montage'ın farklı olduğunu söyleyebiliriz. VSCO; Montage'ı çeşitli fotoğraf, video, renk ve şekilleri kendi video kolajınızda birleştirmenizi sağlayan bir multimedya oluşturma aracı olarak tanımlıyor.

Aracın nasıl çalıştığına gelecek olursak, önce VSCO Studio kütüphanenize gidiyorsunuz, "montaj oluştur" seçeneğini tıklıyorsunuz. Ardından, mevcut stüdyo çalışma alanınızdan veya telefonunuzun kamera rulosundan seçtiğiniz fotoğraf veya videolarla birlikte dikey, yatay veya kare gibi en-boy oranı seçiyorsunuz. Bu fotoğraflar ve videolar tek bir sahnede veya birden çok sahnede bulunabiliyor.

Montage'ın sunduğu özellikler:

Birden fazla katmana fotoğraf ve video yığını ekleyebilir, saydamlık efekti oluşturmak için opaklığını ayarlayabilirsiniz. Hatta iki video klibini birleştirmek de olanaklar dahilinde yer alıyor. Örneğin, aynı anda iki videoyu tek çekimde izleyebiliyorsunuz. Video ve fotoğraflar, istediğiniz gibi yeniden boyutlandırılabiliyor ve ekranda aynı anda birden fazla görsel öğesi olabiliyor.

Söz konusu uygulamadan bir yetkili, Montage’ın, rengarenk slayt gösterileri oluşturma, tatil anılarını daha benzersiz bir şekilde yakalama fırsatı sunduğunu söyledi. Montage’a eklenebilecek sahne sayısında sınırlama bulunmuyor. Montage’da özgürce işlem yapabilmek için yılda 19,99 ABD doları ödemeniz gerekiyor. Abonelik, video düzenleme özelliğinin yanı sıra yüksek kalitede fotoğraf filtrelerine de erişme fırsatı veriyor.