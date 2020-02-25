10 senedir geliştirdiği teknolojilerle kendisine sürekli bir şey katan Occipital, bu tecrübelerini bir noktada birleştirerek oluşturduğu yeni uygulamasını tanıttı. Şirket, yeni uygulamalarıyla akıllı telefonlarla saniyeler içerisinde 3D tarama yapmayı mümkün kılıyor.

Geçtiğimiz aylarda SPAR 3D, günümüz akıllı telefonlarında bulunan lenslerin gelecekte çok işe yarar bir hâle dönüşebileceğini aktardı. SPAR 3D’ye göre telefonlardaki Time-of-Flight (ToF) ve derinlik sensörleri, herkesin cebinde 3D tarayıcı taşımasına olanak verecekti.

İşte SPAR 3D’nin öngördüğü şey, Occipital sayesinde gerçeğe dönüştü. Daha çok iPad’e takılan 3D sensörleriyle bilinen Occipital, bir iç mekanı hızlı şekilde 3D tarayan teknolojilerinden bir video yayınladı. Üstelik Occipital’ın geliştirdiği teknolojiyi kullanmak için derinlik kamerasına da ihtiyaç yok.

Occipital'ın yeni teknolojisiyle akıllı telefonlardan kısa süre içerisinde 3D tarama yapılabilecek:

Occipital’ın geliştirdiği teknoloji bazı kişiler için 'büyük bir gelişme' olmayabilir ancak bugüne kadar gördüğümüz neredeyse tüm 3D tarayıcı uygulamalarının birkaç dezavantajı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu uygulamaları kullanırken fazla vakit harcayan detaylı bir çekim yapmamız gerekiyordu.

İşte Occipital’ın yaptığı şey de tam olarak bunu değiştirmek. Occipital'ın kurucu ortağı Jeff Powers, geliştirdikleri teknolojinin yarattığı farkı “Bir telefon ve bir dakikayla bir iç mekanın yüksek çözünürlüklü ve doğru ölçekli 3D modelini tarayabilirsiniz” sözleriyle anlattı.

Occipital, kısa sürede detaylı 3D tarama yapabilmek için geçmiş geliştirmelerinden yardım aldı ve Simultaneous Localization and Mappings (SLAM) algoritmasından yararlandı. SLAM, aynı zamanda gerçek zamanlı izleme ve derin öğrenme teknolojilerini de içinde barındırıyor.

Yukarıdaki tanıtım videosunda da gördüğünüz üzere her gün kullandığımız akıllı telefonlar kısa sürede bir yeri 3D olarak karşımıza çıkarabiliyor. Occipital’ın yeni teknolojisiyle elde edilen 3D taramaları ister telefonunuzdan isterseniz de internet üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Occipital, yeni teknolojilerini henüz herkese yayınlamasa da bu teknolojiye erişmek için herkese bir şans vermiş durumda. Şirket, yeni teknolojilerini test edecek beta kullanıcıları için bir sayfa oluşturdu. İsterseniz bu bağlantıya tıklayarak ulaşacağınız sayfada yeni teknolojiyi denemek için başvuru yapabilirsiniz.