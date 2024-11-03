Bilim insanları, depresyon ile vücut sıcaklığı arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacıları, depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki ilişkiyi büyük ölçekli bir araştırma ile incelemeye karar verdi. Depresyonun nasıl ortaya çıktığını anlamak ve nasıl tedavi edilebileceğini çözmek için yapılan bu çalışmada, 20 bin 880 kişinin vücut sıcaklıkları yedi ay boyunca toplandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre depresyonda olan kişilerin vücut sıcaklıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu sonuç, depresyon ile vücut sıcaklığı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor; daha yüksek vücut sıcaklığının depresyona neden olduğu ya da depresyonun vücut sıcaklığını yükselttiği anlamına gelmiyor.

Bilim insanları şimdi bağlantının nedenini araştırıyor

Bilim insanlarına göre bu durumun birkaç nedeni olabilir ve bu nedenleri araştırmak için kolları sıvamış durumdalar. Araştırmacıların aklına gelen nedenler arasında depresyon nedeniyle vücudun enerji kullanımının değişiyor olma ihtimali, vucüdun depresyonda doğru şekilde kendini soğutmama ihtimali, zihinsel stres ya da bir iltihaplanmanın da benzer bir etkiye neden olma ihtimali yer alıyor.

Öte yandan sıcak yoga, sıcak banyo veya saunaya girmek depresyon belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Bu durumun nedeninin ise vücudun terleyerek ısısını yeniden dengelemesi olabileceği belirtiliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre vücut sıcaklığı arttıkça depresyon belirtileri de artıyor.

UCSF'ten Dr. Ashley Mason, “Depresyon oranları arttıkça yeni tedavi yöntemleri bulmak heyecan verici. Belki de sıcaklık tedavilerini doğru zamanda uygulamak depresyonun etkisini azaltabilir” ifadelerini kullandı.

Araştırma Scientific Reports'ta yayımlandı.