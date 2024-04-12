Vücudun statik elektriğini alarak su dezenfeksiyonu yapan özel bir su arıtma sistemi geliştirildi. Sadece 10 dakikalık yürüyüş, 500 mililitre suyun temizlenmesini sağlıyor.

Güney Kore'de hizmet veren Yonsei Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insan vücudundaki statik elektriği kullanarak suyu dezenfekte eden bir su arıtma cihazı geliştirdiler. Bu su arıtma cihazı, savaş durumu veya enerji kesintisi gibi olaylar sırasında hayat kurtarıcı olabilir.

Vücudumuz, farklı farklı yöntemlerle statik elektrik üretebilir. Bunun en kolay yolu da yürümektir. Yürüdüğümüz sırada oluşan sürtünme, vücudumuzda statik elektrik birikmesini sağlar. İşte Güney Kore'de geliştirilen su arıtma cihazı, bu statik elektriği kullanarak suyun dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Bilim insanları, hayata geçirdikleri ilginç projede 500 mililitrelik bir su şişesi kullandılar. Bu su şişesinin içerisine iletken polimer elektrotlar yerleştiren bilim insanları, dış yüzeye de alüminyum parça eklediler. Alüminyum, elde biriken statik elektriği aktarmak ve polimer elektrotları aktifleştirmek işlevini görürken şişe içerisinde meydana gelen tepkime, bakteri ve virüsleri öldürecek veya etkisiz hale getirecek kadar güçlü elektrik alanları oluşmasını sağladı. Bilim insanlarına göre sıradan bir bireyin sadece 10 dakikalık sıradan bir yürüyüş yapması, şişeye koyulan yarım litre suyun dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sang-Woo Kim, "Su dezenfeksiyonu yaklaşımımız; az gelişmiş ve izole bölgeler ile afet bölgelerinde veya çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki nüfus için büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı. Vücudun statik elektriğiyle suyu dezenfekte edebilen sistemin seri üretime geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.