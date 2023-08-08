Popüler meme coin projesi Wall Street Memes (WSM), ön satış sürecinde 23 milyon dolara ulaştı. Oldukça geniş bir kitlesi olan proje, sosyal medyanın gücünü kullanırken Elon Musk ile girdiği etkileşim de yükselişine yardım etti.

Yaklaşan boğa sezonu, kripto para dünyasında hareketlilikleri tetiklemişken, özellikle kısa sürede yüksek gelir hedefiyle kripto yatırımları yapmak isteyenler gözünü meme coinlere dikmiş durumda.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi coinlerin geçtiğimiz yıllarda çizdiği grafikler ve yakaladıkları gündem yaratma güçleri sayesinde meme coinlere ilgi iyiden iyiye arttı. Riskin de epey yüksek olduğu meme coin yatırımlarında bir projeyi erkenden keşfetmek ve treni kaçırmamak oldukça önemli. Son dönemde rakipleri arasından sıyrılan ve öne çıkan projelerden biri ise Wall Street Memes (WSM).

Projenin ön satışı 23 milyon dolara ulaştı;

Son dönemde giderek popüler hale gelen ve yatırımcıların dikkatini çekmeye başlayan Wall Street Memes, ön satış sürecinde ve 23 milyon dolara ulaştı. Kısa süre sonra projenin ön satış süreci sona erecek, haliyle Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar projeyi daha yakından inceliyor.

Peki Wall Street Memes tam olarak nedir, projenin temelleri neye dayanıyor?

Wall Street Memes, Reddit’te başlayan ve başta Wall Street olmak üzere dünya borsalarını karıştıran GameStop olaylarını temel alıyor. Hatırlarsanız GameStop olaylarında küçük yatırımcılar Reddit üzerinden yaratılan etki ile GameStop'ın hisse fiyatlarını birkaç hafta boyunca tırmandırmış, olay o dönemde büyük ses getirmiş; büyük yatırımcılara endeksli proje ve hisselere bir tür karşı duruş sergilenmişti.

WSM de tam da bu duruma odaklanıyor; küçük yatırımcıların benzer bir mantıkla, daha planlı hareket etmelerini, bunu yaparken eğlenmelerini ve kazanmalarını hedefliyor.

Toplam arz 2 milyar adetle sınırlanan WSM, şu an yalnızca yakında sona erecek resmi ön satış yoluyla satın alınabiliyor ve herhangi bir büyük çaplı kripto para borsasında listelenmiyor.

Projenin bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebepleri, yukarıda saydıklarımızın yanında sosyal medya gücü ve Elon Musk ile Twitter (X) üzerinden girdikleri etkileşim. Bildiğiniz üzere Musk, özellikle konu meme coin projeleri olunca sık sık karşımıza çıkan bir isim ve geçmişte DOGE gibi projelerle girdiği etkileşim bu projeleri yükselişe geçiren adımların başında gelmişti.

Her ne kadar artık Musk'ın etkisi o kadar büyük olmasa da, yine de azımsanmayacak bir etkiden bahsetmek yanlış olmaz.

Wall Street Memes'in olası eksileri neler, proje güvenilir mi?

Projeden bağımsız olarak başlamak gerekirse kripto para borsası zaten genel hatlarıyla riski yüksek bir yatırım aracı. Bu riskleri iyi analiz etmek, yatırım yapılacak projeleri dikkatli seçmek ve olası senaryoları kestirebilmek gerekiyor.

Wall Street Memes de kendi içinde bazı riskler taşıyor tabii ki. Öncelikle proje anonim, bu da gerektiğinde muhatap bulma konusunda bir sorun olabilir. Ayrıca henüz resmî bir borsada listelenmemiş olması da görece bir risk kabul edilebilir. Bir de şimdilerde projeye güç katıyor gibi görünse de Musk'ın ters yönde bir açıklaması ya da etkileşimi projeye yönelik güveni etkileyebilir.

Olumlu taraflarına da bakacak olursak projenin küçük yatırımcıları harekete geçirmeye yönelik motivasyonu oldukça güçlü, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıp kitlesinin gücünü arkasına almayı başarıyor ve 23 milyon dolara ulaşan ön sipariş de güven kazanmasını sağlıyor.

Önemli not: Bu içeriğimiz bilgilendirme amaçlıdır ve bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer Wall Street Memes token satın almak ve yatırımcıları arasına katılmak isterseniz projeyi mutlaka detaylı incelemenizi, risk değerlendirmesi yapmanızı öneririz.