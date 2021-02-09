Slitherine, Warhammer 40,000: Battlesector'ü Duyurdu

Daha önce de bir Warhammer oyunu yayınlamış olan Slitherine, yeni Warhmmer oyununun duyurusunu gerçekleştirdi. Warhammer 40,000: Battlesector adı verilen oyun, bu sene oyuncularla buluşacak.

Slitherine stüdyosu, yeni Warhammer oyunu Warhammer 40,000: Battlesector'ü YouTube kanalı üzerinden yayınladığı bir videoyla duyurdu. Oyunun geliştiriciliğini daha önce Battlestar Galactica Deadlock gibi oyunların geliştiriciliğini üstlenen Black Lab Games yapıyor.

PCGamesN'de yer alan habere göre oyun, uzaya değil kara tabanlı bir savaşa odaklanacak. Bu sıra tabanlı strateji oyunu, daha önce yine Slitherine tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Sanctus Reach ile de benzerlikler gösteriyor.

Warhammer 40,000: Battlesector duyuruldu

Oyunun tek kişilik modunda, oyuncular muharebe kuvvetlerini yönetecek. Ayrıca her birinin açılabilir komuta merkezi yetenekleri bulunan kahramanlar da oyuncular tarafından seçilebilecek. Açılabilen bu yetenekler, oyuncuların muharebe kuvvetlerini daha da dirençli hale getirebilecekler.

Oyunun tek kişilik modunda sadece Space Marines ırkı oynanabiliyor. Tyranids ise çatışma modunda ve çok oyunculu modda oynanabiliyor. Ayrıca ekstra birimlerin, kahramanların ve çok daha fazlasının DLC paketleri ile sunulabileceği belirtiliyor. Slitherine'in yayınladığı Warhammer 40,000: Sanctus Reach'te de Imperial Guard ve Chaos Daemons'un DLC olarak eklendiği ifade ediliyor. Dolayısıyla Battlesector için de benzer bir şeyin olacağını söyleyebiliriz.

PCGamesN'e göre Battlesector, oldukça umut vaat eden bir oyun olarak görünüyor. Oyunda özelleştirilebilir birim mühimmatları, detaylı istatistikler ve yetenekler, siper mekaniği, himaye, yakın dövüş, kontrol bölgeleri ve Momentum adı verilen bir sistem bulunuyor. Yani Warhammer hayranlarının kesinlikle göz atması gereken bir oyun gibi duruyor.

Slitherine, kendi Twitch kanalı üzerinden bu akşam Türkiye saati itibarıyla 8'de oyunun ilk bakışını yayınlayacak. Warhammer meraklıları oraya da bir göz atabilir. Oyun, bu sene içerisinde PC için Steam üzerinden satışa sunulacak.