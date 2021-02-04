Görkemli bir savaş atmosferi sunmayı vadeden Total War: WARHAMMER III, resmi olarak duyuruldu. An itibarıyla ön siparişe açılan oyunun Türkiye fiyatı da böylelikle belli oldu.

SEGA Europe, Creative Assembly ve Games Workshop ortaklığının üçüncü ürünü olarak karşımıza çıkan Total War: WARHAMMER III duyuruldu. Şirket, yeni oyunu ile birlikte oyuncuları şeytani güçlerle ölümcül dünyanın bekçilerini karşı karşıya getirecek yıkıcı bir savaş atmosferi vadediyor.

Paylaşılan bilgilere göre Total War: WARHAMMER III’te yaptığınız her seçim, savaşın kaderine etki edecek. Geliştirici, oyunun “strateji oyunları” deneyiminin zirvesi olacağını iddia ediyor. Paylaşılan ilk tanıtım videosu, oyuna eklenecek yeni ırkları (Khorne, Nurgle, Slaanesh ve Tzeentch), canavarları ve savaş yeteneklerini ortaya koyuyor.

Total War: WARHAMMER III’ün yönetmeni olan Ian Roxburgh, en başından beri herkesin sevdiği bu dünyada inanılmaz bir serüven ortaya koymak olduğunu ifade ederken, oyuncuların ilk iki oyundan sonra üçüncü oyun için vermiş oldukları desteğin kendilerini motivasyon konusunda zirveye taşıdığını belirtti.

Total War: WARHAMMER III için Steam ya da Epic Games üzerinden ön sipariş verebileceğiniz gibi oyunun resmi internet sitesinden de satın alma imkanınız bulunuyor. 2021 yılı içinde oyunseverlerle buluşacak olan oyunun fiyatı ise 345 TL olarak belirlenmiş durumda.

Total War: WARHAMMER III fragmanı