Warner Bros., Yüzüklerin Efendisi Serisinin Oyununu Duyurdu

Warner Bros. Interactive Entertainment, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek ve orijinal üçlemeyi konu alacak olan mobil oyununu duyurdu. Warner Bros. ile Çinli NetEase'in ortaklığında geliştirilen mobil oyun, 'Lord of The Rings: Rise to War' adıyla çıkış yapacak.

Son zamanlarda Prime ile birlikte yayın platformları arasındaki yerini iyiden iyiye güçlendiren Amazon, önümüzdeki dönemlerde Yüzüklerin Efendisi dizisiyle izleyicileri bir kez daha Orta Dünya’ya götürmeye hazırlanıyor. Detayları henüz bilinmeyen bu dizi merakla beklenirken serinin hayranlarını sevindirecek bir haber de Warner Bros.’tan geldi.

Gün içerisinde Twitter hesabından bir paylaşım yapan WB Games, efsaneleşmiş serinin mobil oyun olarak geri döneceğini açıkladı. Geliştiriciliğini Çinli NetEase ile Warner Bros.’un ortak olarak yürüttüğü oyun, Lord of The Rings: Rise to War olarak ilerleyen günlerde mobil oyuncuların beğenisine sunulacak.

Lord of The Rings: Rise to War, orijinal üçlemenin geçtiği dönemi konu alacak:

Orta Dünya’yı özleyenlerin merakını artıran mobil oyun, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin geçtiği dönemi konu alacak ve olaylar Üçüncü Çağ’da geçecek. Bu da oyunun, orijinal üçlemeyle aynı döneme denk geleceği anlamına geliyor. Yani Lord of The Rings: Rise to War’da oyuncuları bekleyen tanıdık yüzler ve konumlar yer alacak.

Warner Bros. Games, yapılan açıklamada oyunun Tolkien’in ikonik kitap üçlemesine dayandığını belirtti. Bildiğiniz gibi Peter Jackson’ın kitaplardan uyarlayarak çektiği filmler arasında bazı farklar görülüyordu. Bu noktada tamamen orijinal hikâyeye dayanacak olan Lord of The Rings: Rise to War, kitaplarda anlatılan ancak filmlerde yer almayan bazı detayları içerisinde barındırabilir.

Oyun hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Lord of The Rings: Rise to War’a dair yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın. Yazımızı noktalamadan önce, son olarak efsaneleşmiş bir serinin mobil oyuna uyarlanması hakkında sizin ne düşündüğünüzü soralım. Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.