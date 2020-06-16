PlayStation 5'in Neden Bu Kadar 'Büyük' Olduğu Açıklandı

Sony'nin PlayStation 5'in tasarımını sergilemesinin ardından gelen tahminler, yeni nesil konsolun şimdiye kadarki en büyük PlayStation olacağına işaret ediyordu. Ancak konsolun soğutma için daha büyük tasarlandığı ortaya çıktı.

Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikle PlayStation 5'e gelecek oyunların yanı sıra konsolun tasarımına detaylı bir bakış sundu. Her ne kadar yeni nesil konsolu genel hatlarıyla görsek de, gerçek hayattaki boyutları kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Sosyal medyada yapılan tahminler, disk sürücüsünün boyutundan yola çıkarak konsolun boyutunu kabaca ortaya çıkardı. Yaklaşık 35-36 cm yüksekliğe sahip olması beklenen PlayStation 5, muhtemelen şimdiye kadarki en büyük PlayStation modeli olacak. Ancak görünüşe göre konsolun büyük boyutlara sahip olmasının altında önemli ve geçerli bir neden var.

PlayStation 5'in daha büyük bir tasarıma sahip olmasının sebebi: Gelişmiş soğutma sistemi

PlayStation kullanıcı arayüzü tasarımı başkanı Matt MacLaurin, LinkedIn sayfasında PlayStation 5'e dair soruları yanıtladı. Sistemin neden bu kadar büyük ve hantal olduğu sorulduğunda MacLaurin, basitçe "sıcaklık" olarak cevap verdi.

MacLaurin verdiği cevapta, "Şimdiki nesil donanımlar adeta küçük süper bilgisayarlar. 7 nm işlemi, güç için inanılmaz bir ısı verimi sağlasa da, güç aşırı yüksek." dedi. Kısacası PlayStation 5, ısı yönetimi konusunda başarılı bir işlemciye sahip olsa da sunduğu performans yüksek ısı ortaya çıkarıyor ve bu performansı kalıcı kılmak için 'sağlam' bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuluyor.

PS5, tahminler doğruysa önceki nesil konsolların hepsinden daha uzun olacak. Ayrıca disk sürücüsü içeren standart versiyon, genişliğiyle PS3 ile yarışıyor. Böylesine güçlü bir konsolu soğutmak fanlarda önemli değişiklikler gerektirebilir. Sony Avrupa başkanı Simon Rutter, PS5'in PS4'ten daha sessiz olmasını sağlamak için "büyük çaba" harcandığını söyledi.

PlayStation 5'in diğer konsollara göre ne kadar uzun olduğunu aşağıdaki gönderiden inceleyebilirsiniz