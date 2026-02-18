Warner Bros., Paramount'a Bir Şans Daha Verecek: "En İyi ve En Son Teklifinizle Gelin"

Netflix ile birleşmek için anlaşan Warner Bros., Paramount'un devasa teklifini reddetmişti. Şimdi ise Warner Bros.'un Paramount'a bir şans daha vereceği açıklandı.

Netflix, geçtiğimiz aylarda 82,7 milyar dolarlık bir para karşılığında dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros.’u satın almak için anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak Paramount da Warner Bros.’u almak için çok kararlıydı ve 108,4 milyar dolarlık teklif yapmıştı. Warner Bros. ise bu teklifi reddetmişti.

Şimdi ise bu konuda beklenmedik yeni gelişmeler yaşandı. Warner Bros., sürpriz bir açıklama yaparak Paramount’a bir şans daha vereceklerini duyurdu. Şirketin en iyi ve son teklifini iletmesini beklediklerini aktardı.

1 hafta süre verildi

Warner Bros.’un, Paramount’un en iyi teklifini iletmesi için şirkete 1 hafta süre verdiği belirtildi. Ancak yapılan basın açıklamasında Paramount’a bir şans daha verilse de Warner Bros.’un hâlâ Netflix 82,7 milyar dolarlık teklifine daha yakın olduğunun ve bu teklifin kendileri için en iyisi olduğunu düşündüklerinin altı çizilmiş.

Paramount, Warner Bros. temsilcilerine görüşmeler yeniden açılırsa hisse başı 31 dolar ödeyebileceklerini ve gerekirse bu teklifi daha da artırabileceklerini belirtmiş. Yani yakında 108 milyar dolardan bile daha büyük bir teklifle Paramount’un geldiğini görebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek. Warner Bros. hissedarlarının Netflix birleşimi için 20 Mart’ta oylama yapacağını belirtelim.