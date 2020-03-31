Wasteland 3’ün Çıkış Tarihi, Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi

Geliştirici firma inXile Entertainment, oyuncuların yıllardır beklediği Wasteland 3'ün çıkış tarihinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Alınan kararla çıkış tarihi yaklaşık 3 ay ertelenen oyun, ağustos ayında oyuncularla buluşacak.

2014 yılında piyasaya sürülen Wasteland 2’nin merakla beklenen devam oyunu Wasteland 3, normal şartlar altında önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürülecekti. Oyuncuların büyük umutlarla beklediği oyun, ne yazık ki pek çok sektörde olduğu gibi koronavirüs salgınından nasibini aldı ve oyunun çıkış tarihi 3 ay ertelendi. Yaşanan ertelemenin ardından oyun, 28 Ağustos 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Alınan erteleme kararını oyunun Twitter hesabından duyuran inXile Entertainment'ın kurucusu Brian Fargo, stüdyonun yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için evden çalışma sistemine geçtiğini söyledi. Yapılan bu hamle, ekibin 'beta geri bildirimleri ve önerileri, optimizasyon ve iyileştirme' gibi konularda lojistik sıkıntılar yaşamasına yol açtı ve oyunun planlanan tarihe kadar hazır hâle gelemeyeceği açıklandı.

Wasteland 3 nasıl bir oyun?

Wasteland serisinin devam oyunu niteliğinde olacak Wasteland 3’ün geliştiriciliğini, daha önceki oyunun da geliştiriciliğini yapmış olan inXile Entertainment firması üstleniyor. Eski tarz rol yapma mekanikleriyle nostalji tutkunlarına da hitap edecek olan bu yapım, aynı zamanda çoklu oyuncu moduyla arkadaşlarla oynamaya da olanak sağlayacak.

Artık klasikleşmiş olan RPG ögelerinin kıyamet sonrası temayla birleştirildiği Wasteland serisinin en son oyununda elbette oyuncuları daha çetin maceralar bekliyor olacak. Geçtiğimiz günlerde 53 dakikalık oynanış videosu yayınlanan oyun; geliştirilmiş grafikler ve diyalog sisteminde yapılan değişikliklerle şimdiden oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

Şu anda Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformları için geliştirilen Wasteland 3, yaklaşık 3 aylık bir ertelemenin ardından 28 Ağustos 2020 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Hâlihazırda Steam üzerinde 219 TL’den ön siparişe açılan oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.