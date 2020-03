Xbox Live Gold’da Nisan Ayında Ücretsiz Olacak Oyunlar

Microsoft, Xbox Live Gold üyeliğine sahip olan oyuncuların nisan ayı içerisinde ücretsiz bir şekilde oynayabileceği oyunları açıkladı. Gelin Microsoft tarafından açıklanan oyunlara yakından bakalım.

Xbox Live Gold kullanıcılarının merakla beklediği nisan ayının ücretsiz oyunları belli oldu. Üyeler, her ay olduğu gibi bu ay da 4 adet oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler.

Nisan ayında gelecek oyunların 2’si Xbox One konsolları için ücretsiz olurken diğer 2 oyunsa hem Xbox One için hem de geriye dönük uyumlulukla birlikte Xbox 360 kullanıcıları için ücretsiz olacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Xbox Gold Live üyelerinin nisan ayı boyunca ücretsiz oynayabilecekleri oyunlara daha yakından bakalım.

1. Project Cars 2 (Xbox One: 1 Nisan / 30 Nisan)

2017 yılının sonbaharında piyasaya sürülen Project Cars 2 için pek çok kişinin bildiği üzere bir tür yarış simülasyonu oyunu diyebiliriz. Oyunda yer alan detaylar ve etkileyici grafikler, oyuncuların şimdiye dek beğenisini kazanmayı başardı.

2. Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One: 16 Nisan / 15 Mayıs)

Üst düzey rol yapma deneyimi sunan RPG tarzındaki bu oyun, canavarlardan tuzaklara kadar her türlü aksiyon ögesini içerisinde barındırıyor. Retro tarzdaki oyunları sevenlerin göz atması gereken Knights of Pen and Paper Bundle, 16 Nisan / 15 Mayıs tarihleri arasında Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz olacak.

3. Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360: 1 Nisan / 15 Mayıs)

Lionhead Studios tarafından 10 yıl aranın ardından yayınlanan Fable Anniversary, orijinal Fable serisinin elden geçirilmiş bir versiyonu olarak biliniyor. Orijinal oyuna kıyasla otoritelerden daha düşük puanlar alan bu oyun, yine de nostaljik yapımları seven pek çok oyuncuyu tatmin etmeyi başardı.

4. Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360: 16 Nisan / 30 Nisan)

Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan Toybox Turbos’ta pek çok farklı aracı toplayıp mayınlar, makineli tüfekler ve güçlendirmelerle özelleştirebilir, birbirinden farklı pistlerde yarışa atılabilirsiniz. 2014’ün sonunda piyasaya sürülen ve nispeten eski sayılabilecek Toybox Turbos, 16 Nisan / 30 Nisan tarihleri arasında hem Xbox One hem de Xbox 360 Live Gold üyeleri için ücretsiz erişimde olacak.

Xbox Live Gold üyelerinin nisan ayı içerisinde ücretsiz bir şekilde oynayabileceği oyunları listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.