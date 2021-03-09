Watch Dogs: Legion Multiplayer Mod Konsollar İçin Yayınlandı

Ubisoft Watch Dogs: Legion multiplayer modu tüm konsollarda yayına çıktı. PC oyuncuları bu konuda oldukça üzülecekler keza bir süre daha PC platformunda multiplayer modunu göremeyeceğiz.

Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One ve Stadia için bugün yayınlanan Watch Dogs: Legion online multiplayer güncellemesi konsol ve Stadia kullanıcılarını oldukça mutlu etti. Dünyanın en sevilen hacker oyunları arasında yer alan Watch Dogs’un son dönemde multiplayer konusunda atılım yapması bekleniyordu.

Söz verildiği tarihi geciktiren Ubisoft ekibi, bir şekilde oyunu konsol ve Stadia platformları için yetiştirirken neden PC versiyonunu çıkartamadığı henüz belli değil. Oyunun müdavimleri uzun zamandır sürüm konusunda ciddi bir beklenti içindeydiler. Bu haber sevindirici mi yoksa üzücü mü? Bunu bilmiyoruz ancak gecikmeler devam ediyor. Keza Tactical Ops’da gecikecek.

23 Mart tarihinde Tactical Ops’un konsollar ve Stadia için yayınlanması planlanıyor

'dagörevlerinin bugün yayınlanmasıertelenme yapıldığı belirtildi.oyun modları içerisinde birçok görevi konsol ve Stadia oyuncuları beraber yapacaklarkeniçin biraz daha beklemeleri gerekiyor. Londra’yı geri alma işlemi böylelikle biraz uzayacak gibi. Geçtiğimiz Kasım ayında çıkması beklenen multiplayer modunun,uzayacağını kimse kestirememişti.

Her ne kadar Ubisoft, PC için multiplayer moduna “yakında” demiş olsa da çıkış tarihi vermemiş olmaları konunun uzayacağını düşündürüyor. PC versiyonunda harita üzerinde çok kritik bir hata yaşandığı dedikoduları birçok platformda dillendirilse de henüz net bir açıklama yok. Bununla beraber şu an konsol ve Stadia oyuncuları klanlar kurabilir ya da PVP yapabilirler. PC oyuncuları biraz daha beklemek zorunda kalacak gibi.