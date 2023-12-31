Webtekno'nun 2023'te En Çok Beğeni Alan 5 Gönderisi

Webtekno Instagram hesabında bu yıl en çok beğendiğiniz 5 gönderimizi bir araya getirdik. Üretken yapay zeka araçlarının sunduğu alternatif evrenler, ilginizi epey çekmiş gibi görünüyor.

Acısıyla tatlısıyla -ki çoğunlukla acısıyla- bir yılı daha ardımızda bırakmak üzereyiz. 2023 yılı, teknoloji dünyasında gerçek anlamda büyük yenilikler karşımıza çıkardı. Geride bıraktığımız yılı büyük anlamda üretken yapay zekânın yükseldiği yıl olarak anabiliriz. Ayrıca Vision Pro da yıllar yıllar sonra Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk yenilikçi ürün olarak uzun süre konuşulmuştu.

Peki Webtekno takipçileri bu yıl en çok ne konuştular, neyi beğendiler? Bu sorunun yanıtı için Instagram'da en fazla beğeni alan 5 paylaşımımızı derledik. Bu beş gönderiden 3'ünün üretken yapay zekâ araçlarıyla üretilmiş, birinin ise Apple Vision Pro temalı olması, bu yıl en çok dikkat çeken teknolojik gelişmeleri özetliyor aslında.

Gönderilere geçmeden önce hala takip etmiyorsanız Webtekno Instagram hesabını takip etmenizi tavsiye ederiz.

Webtekno'nun 2023 yılında Instagram'da en çok beğeni alan 5 gönderisi

1. Mutlu sonlar gerçek olsaydı vol.3… (248.713 beğeni)

2. Türkiye'deki olaylar, Disney evreninde yaşansaydı… (171.555 beğeni)

3. Millet Vision Pro'ya kanalize mi olacak? (157.770 beğeni)

4. Bit pazarından aldığımız iPhone'u tamir ettirdik (131.148 beğeni)

5. Mutlu sonlar gerçek olsaydı… (128.160 beğeni)