Webtekno'nun 2023'te En Çok Beğeni Alan 5 Gönderisi

Acısıyla tatlısıyla -ki çoğunlukla acısıyla- bir yılı daha ardımızda bırakmak üzereyiz. 2023 yılı, teknoloji dünyasında gerçek anlamda büyük yenilikler karşımıza çıkardı. Geride bıraktığımız yılı büyük anlamda üretken yapay zekânın yükseldiği yıl olarak anabiliriz. Ayrıca Vision Pro da yıllar yıllar sonra Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk yenilikçi ürün olarak uzun süre konuşulmuştu.
Peki Webtekno takipçileri bu yıl en çok ne konuştular, neyi beğendiler? Bu sorunun yanıtı için Instagram'da en fazla beğeni alan 5 paylaşımımızı derledik. Bu beş gönderiden 3'ünün üretken yapay zekâ araçlarıyla üretilmiş, birinin ise Apple Vision Pro temalı olması, bu yıl en çok dikkat çeken teknolojik gelişmeleri özetliyor aslında.
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