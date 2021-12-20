Üçüncü doz aşıya olan ilgiyle başa çıkamayan İngiltere hükümeti, ülkenin en büyük stadyumlarından Wembley'i aşı merkezi haline getirdi. Yapılan çalışmalarla on binlerce kişi, Wembley'de COVID-19 aşısı vuruldu.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere, geçtiğimiz hafta sonunda ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Omicron varyantı nedeniyle üçüncü doz aşı uygulamasını başlatan İngiltere, ülkenin en büyük futbol stadyumlarından olan Wembley'i aşı merkezi haline getirdi.

İngiltere, dünyanın en yüksek vaka sayısını bildiren ülkelerin başında geliyor. Omicron varyantı nedeniyle tırmanan vaka sayıları, yetkilileri adeta çaresiz bıraktı. Mevcut aşı merkezi kapasitesinin aşılması üzerine harekete geçen İngilizler, Wembley Stadyumu'nu da aşı merkezi haline getirerek süreci hızlandırmayı başardılar.

Yetişkinlerin yarısı, üçüncü doz aşısını vuruldu

İngiltere sağlık otoritelerinin aldığı kararlar, aşılama konusunda işe yaramış görünüyor. Zira ülke genelindeki yetişkinlerin yarısı, üçüncü doz aşısını olmuş durumda. Bu oran, 26 milyondan fazla kişiye tekabül ediyor...

İngiltere'nin aşı merkezi haline getirdiği tek yer Wembley Stadyumu değil. Ülkede üçüncü doz aşıya olan ilgi o kadar yüksek ki hükümet, tam 2.900 mekanı aşı merkezi haline getirdi. Bu mekanlar arasında hipodrom ve pazar yerleri gibi alanlar bulunuyor. Böylelikle diğer aşı merkezlerindeki yoğunluğu engelleyen yetkililer, süreci de hızlandırmış oldular...