Werewolf: The Apocalypse – Earthblood'dan Yeni Fragman

Werewolf: The Apocalypse - Earthbloodü kurt adamların dünyayı kurtarmak için verdiği savaşı konu alan kanlı bir hikayeyi anlatıyor. Şimdi, oyunun hikayesine daha yakından bakan yeni bir fragman yayınlandı.

Cyanide Studios, IGN'in düzenlediği Summer of Gaming etkinliğinde yeni oyunu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'ı bir kez daha sergiledi. Call of Cthulhu ve Styx serisinin yaratıcısı olan Cyanide Studios, yeni oyununun çıkış tarihini henüz açıklamasa da sinematik bir fragman yayınladı.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, ilk bakışta Resident Evil oyunlarına benziyor, ancak bu kez başrolde kurt adamlar var. Oyunun Epic Games Store sayfasına göre oyun, vahşi savaşlar ve mistik maceralarla dolu kanlı bir hikaye sunacak ve oyuncular, üç farklı forma dönüşebilen bir karakterin hikayesini deneyimleyecek.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, kurt adamların dünyayı kurtarmak için verdiği savaşı konu alacak

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'ta kurda veya devasa korkunç canavar Crinos'a dönüşebilen güçlü bir Garou olan Cahal olarak oynayacağız. Her ne kadar bir Garou'nun ne olduğu açıkça belirtilmese de, Cahal'ın likantropi gücüne sahip biri olduğu söylenebilir. Cahal, hikayede üç formunu kullanarak Doğa Ana Gaia'yı korumak için yola koyulacak. Ancak dönüşümleri sırasında kendini kaybeden Cahal, öfkesini kontrol etmeyi öğrenmek zorunda kalacak.

Oyundaki her formun kendi avantajları var. Cahal bir kurt formunda geceleri avını tespit ederek sinsice avlanabiliyor, insan formunda normal şekilde diğer insanlarla iletişim kurabiliyor veya kurt adam olarak düşmanları parçalamak için öfkesini açığa çıkarabiliyor. Cahal, dünyayı koruma yolunda halkı Garou'lar ile dünyayı yok oluşa sürükleyen Wyrm'a hizmet eden bir petrol şirketi olan Endron arasındaki savaşta önemli bir rol oynayacak.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood için bir Epic Games Store sayfası oluşturulmasına rağmen, oyunun yayın tarihi veya geleceği platformlar hakkında açıklama yapılmadı. Ancak yayınlanan sinematik fragmanla hikayenin temasına daha yakından bakabilirsiniz.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'ın sinematik fragmanı: