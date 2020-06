VR Oyunu Wraith: The Oblivion - Afterlife Duyuruldu

Wraith: The Oblivion - Afterlife, sanal gerçeklik (VR) oyuncularına sunulacak en yeni yapım olarak resmen duyuruldu. World of Darkness evrenine dayanan korku oyunu, Amnesia serisine benzer şekilde gizlilik odaklı bir hikaye sunacak.

World of Darkness evreninde geçen yeni sanal gerçeklik (VR) oyunu Wraith: The Oblivion - Afterlife, hikaye odaklı bir korku oyunu olarak Apex Construct ve Budget Cuts 2 gibi VR oyunlarının da arkasındaki geliştirici olan Fast Travel Games tarafından duyuruldu.

Oyunun Yaratıcı Yönetmeni Erik Odelahl Wraith, Wraith: The Oblivion - Afterlife'ın hikaye tabanlı bir maceraya odaklanacağını söylüyor. Amnesia: The Dark Descent ve Alien: Isolation gibi gizlilik odaklı oyunlardan esinlenen yeni VR oyunda savaş mekaniklerinin az olacağı, ancak derin ve ilgi çekici bir hikayenin oyuncuları beklediği belirtiliyor.

Wraith: The Oblivion - Afterlife, VR oyuncularına sunulan karanlık bir macera olarak gelecek

Wraith: Oblivion - Afterlife, White Wolf'un aynı adı paylaşan masa oyununa dayanıyor. Bir Wraith olarak, yeraltı dünyasının sınırlarını çizen Shroud'un ötesindeki gizemleri çözmeye çalışacaksınız. Wraith: The Oblivion - Afterlife, World of Darkness serisinden gelen tek yeni oyun değil. Masa oyunları ve yeni Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ile seri her zamankinden daha hızlı genişliyor.

Wraith: The Oblivion - Afterlife hakkında daha fazla detay verilmedi, ancak yakında daha fazlasını öğreneceğiz. Gamescom etkinliği 27 Ağustos'ta gerçekleşecek ve büyük olasılıkla oyun hakkında daha fazlasını öğreneceğiz. Fast Travel Games, oyunun tüm büyük VR platformlarına geleceğini belirtiyor.