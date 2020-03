Son yılların sevilen dizilerinden olan Westworld’ün son bölümünde Game of Thrones hayranlarının dikkatini çekecek bir sahne ekranlara yansıdı. Game of Thrones’un ejderhalarından Drogon, Westworld’ün son bölümünde seyircilerin karşısına çıktı.

Game of Thrones dizisi, arkasında milyonlarca hayran bırakarak ve final sezonu tartışması ile geçtiğimiz yıl sona erdi. Ancak dizinin hayranları hala Game of Thrones’tan kopabilmiş değiller. Ayrıca dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve Dan Weiss de diziyi başka alanlarda yaşatmaya devam ediyorlar.

Westworld’ün son bölümünde Game of Thrones hayranlarının özlemlerini giderecek bir an yaşandı. The Winter Line’da Game of Thrones’un ejderhalarından Drogo görüldü. Drogo, dizide robotların üretildiği bölümde yer alıyordu.

Westworld’ün son bölümündeki Game of Thrones sahnesi, Drogon’un yanında başka detaylar da taşıyor. GoT’un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss de, Game of Thrones’a benzeyen bir Ortaçağ dünyası yaratmaya çalışan teknisyenler olarak aynı sahnede yer alıyorlar. Game of Thrones dünyasından eşyaların ve mekanların bulunduğu bir ekran da aynı sahnede görülebiliyor.

Westworld’ün yaratıcıları olan Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Westworld’de bir Game of Thrones sahnesi yaratma fikrinin Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin’in fikri olduğunu söylediler. Lisa Joy, George R.R. Martin’in Westworld’ün ilk sezonundan beri böyle ilişki kurulmasını istediğini söyledi.

Tam olarak bir Game of Thrones sahnesi olmasa da Drogon’un Westworld’de görülmesi dizinin hayranlarını mutlu etti. Belki de Westworld’ün ilerleyen bölümlerinde başka Game of Thrones karakterlerini de Westworld dünyasının robotları arasında görebiliriz.