Robert Downey Jr., MCU’ya Geri Dönebilir

Robert Downey Jr ve Disney, Iron Man’in Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönüşü için bir anlaşma yapmış olabilir. Hollywood’dan gelen haberlere göre iki taraf şartlarda anlaşma sağladı.

Tony Stark rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Robert Downey Jr., uzun yıllar boyunca kuşandığı Iron Man kimliğini Avengers: Endgame ile arkada bırakmıştı. Oyuncunun role dönmesi pek de mümkün gözükmüyordu.

RDJ ile Disney daha önce anlaşmaya çalışmıştı ancak anlaşma, oyuncunun istediği meblağın yüksek olması nedeniyle gerçekleştirilememişti. Downey Jr.’ın Marvel sonrasındaki ilk filmi olan ve kamera arkasında da oldukça aktif olduğu Dolittle filminin gişede başarısız olması, bu konudaki fikrini değiştirmiş gibi gözüküyor.

Iron Man geri dönebilir

Çizgi romanlarda, Spider-Man’in Ben Amcası hariç kimse ölü kalmaz. Görünüşe göre bu durum MCU'Ya da sirayet edecek. Marvel evrenine Iron Man geri dönecek gibi duruyor. Bu söylentinin kaynağı ise wegotthiscovered.com.

Sitenin daha önce Thor: Love and Thunder filminde Galaksinin Koruyucuları’nı göreceğimiz, Jim Carrey’nin Maske rolüyle Space Jam 2’de yer alacağını öğrendiğimiz haberleri vardı. Bu haberler daha sonra resmi olarak doğrulanmıştı. O dönemlerde sitenin kaynağı olan kişinin bu konuda da bilgi paylaşan kaynak olduğu belirtildi.

Görünüşe göre Robert Downey Junior, Dolittle sonrasında istediği film başı ücreti daha makul bir seviyeye çekti. Bu da Disney ile anlaşmalarının daha yakın olduğu anlamına geliyor. Muhtemelen ünlü oyuncuyu, geliştirme aşamasında olan Ironheart serisinde de göreceğiz.

Pepper olmadan asla

Robert Downey Jr’ın maaş indirimi yapmasına rağmen Disney’den başka istekleri de bulunuyor. Bunlardan biri, Pepper Potts olarak tanıdığımız Gwyneth Paltrow’un da ekibe dahil edilmesi oldu.

Ironheart, aslında Riri Williams adında siyahi bir genç kızdır. Bu dâhi genç kız, kendi Iron Man zırhını yaparak Tony’nin yokluğunda suçla mücadeleye devam etmiştir. Seriyi ilginç kılan ise Tony’nin bir yapay zeka olarak karaktere akıl hocalığı yapmasydı. Benzer bir hikayeyi Ironheart’ta da görebiliriz.

Robert Downey Jr. ile Disney henüz resmi bir anlaşmaya imza atmadı. Şu anda kesin olan tek şey, ünlü aktörün Black Widow filminde yer alacağı. Robert Downey Jr’ı yeniden Marvel evreninin bir parçası olarak görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek.