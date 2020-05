Westworld Sevenlerin Hoşuna Gidecek 10 Dizi Önerisi

Westworld, 3 sezondur izleyenlerin kafasını karıştırarak kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Bilim kurgu öğeleriyle dolu olan bu dizi, yapay zekanın aslında sandığımızdan daha akıllı olduğunu ve kendi özgürlükleri için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Westworld gibi diziler izlemeyi seviyorsanız, sizin için listelediğimiz Westworld tadındaki dizilere bir göz atmanızı öneririz.

Westworld, 2016 yılında seyircisiyle buluştuğu günden beri dizi dünyasında büyük ses getiren yapımlardan biri. Bilim kurgu dizisi denilince akla ilk gelecek isimlerden birisi olan Westworld, işlemiş olduğu yapay zeka ve özgür irade gibi konularla izleyicilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

3. sezonu 15 Mart 2020’de gösterime giren Westworld sezonu sekiz bölümle kapattı ve Westworld gibi bilim kurgu hayranı olan insanlar doğal olarak aynı tadı veren başka dizilere yöneldi. Eğer siz de Westworld tadında başka dizi arayışındaysanız, hazırlamış olduğumuz 10 dizi önerisi tam da size göre.

Westworld sevenlerin hoşuna gidecek 10 dizi:

Person of Interest

Yıl ve sezon sayısı: 2011 - 5 Sezon

Tür: Aksiyon, Polisiye, Dram

Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman

IMDb: 8,4

Yapay zekanın hayatımıza ne tür katkılarda bulunabileceğini gösteren Person of Interest, zengin bir iş adamı ve eski bir CIA ajanının bir araya gelerek geliştirdikleri program sayesinde ileride yaşanabilecek olası suçları önlemek için giriştikleri mücadeleyi konu alıyor.

The Good Place

Yıl ve sezon sayısı: 2016 - 4 Sezon

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil

IMDb: 8,2

The Good Place dizisinin tarzı her ne kadar Westworld’den farklı olsa da, bir grup insanın “cennet” olarak adlandırılan yapay tarzda bir yere toplanması ve yaşadığı doğaüstü olaylar Westworld’le biraz benzerlik gösteriyor. Dizide Eleanor, öldükten sonra yanlışlıkla her şeyin toz pembe olduğu kurgusal bir cennete gider ve burada herke önceki hayatında Eleanor’un aksine birbirinden hayırlı işlere imza atmıştır. Eleanor, cenneti hak etmediğini belli etmeden bu güzel yerde yaşamaya çalışır.

The Leftovers

Yıl ve sezon sayısı: 2014 - 3 Sezon

Tür: Dram, Fantastik, Gizem

Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston

IMDb: 8,3

Tom Perrota’nın romanından esinlenilen bu dizide, küçük bir kasabada herkesin yaşadığı baygınlık sonrası bazı insanlar ortadan tamamen yok olur. Başta kasabanın başkanı da dahil olmaz üzere geride kalan bütün insanlar aniden kaybolan insanları kurtarmaya ve geri döndürmek için kafa kafaya verir.

Orphan Black

Yıl ve sezon sayısı: 2013 - 5 Sezon

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris

IMDb: 8,3

Orphan Black, yayınlandığı yıldan itibaren eleştirmenlerinden ve seyircilerinden hep iyi not almış bir dizi. Geçimini uyuşturucu satıcılığı gibi kanunsuz yollardan sağlayan Sarah, hayatını düzeltmeye karar verdiği zaman aslında bir klon grubuna dahil olduğunu ve hayatının hiç de düşündüğü kadar basit olmadığını öğrenir.

Humans

Yıl ve sezon sayısı: 2015 - 5 Sezon

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Katherine Parkinson, Gemma Chan, Lucy Carless

IMDb: 8,0

Humans, Androidlerin yani insan görünümlü robotların insanların hayatına yardımcı olması için kullanıldığı yakın bir geleceği konu alıyor. Dizi, robotların insanlarla ve gerçek dünyayla olan iletişimini akıcı bir dille seyircisiyle buluşturuyor.

Electric Dreams

Yıl ve sezon sayısı: 2017 - 1 Sezon

Tür: Bilim Kurgu

Oyuncular: Steve Buscemi, Geraldine Chaplin, Bryan Cranston

IMDb: 7,3

Electric Dreams, her bölümü başka bir hikaye örgüsüne sahip olan ve tamamen bilim kurgu öğeleri ile işlenmiş bir dizi. Ünlü bilim kurgu yazarı Philip K. Dick tarafında yazılan hikayelere uyarlanan bu dizi aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Black Mirror’a epey benzetiliyor.

Deadwood

Yıl ve sezon sayısı: 2004 - 3 Sezon

Tür: Polisiye, Dram, Tarih

Oyuncular: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker

IMDb: 8,6

Deadwood dizisi, 1870’li yıllarda geçiyor ve tıpkı Westworld gibi eski kovboy filmlerini andırıyor. Dizi, küçük bir madenci kampının işletildiği kasabanın kapitalizmle birlikte büyük bir kent haline gelmesini anlatıyor.

Black Mirror

Yıl ve sezon sayısı: 2011 - 5 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

Oyuncular: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel

IMDb: 8,8

Dizi önerisi denilince akla ilk gelen isimlerden biri Black Mirror oluyordur. Her bölümünde başka bir hikaye örgüsüne yer veren Black Mirror, yakın gelecekte teknolojinin hayatımıza nasıl dahil olacağını ve nelere yol açacağını biraz da eleştirel bir dille anlatıyor.

Battlestar Galactica

Yıl ve sezon sayısı: 2004 - 4 Sezon

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber

IMDb: 8,7

Battlestar Galactia, 1987 tarafından Glen A. Larson tarafından yazıldı ve o tarihten beri hikaye çeşitli dizilere ve filmlere ilham kaynağı oldu. 12 Koloni adlı bir gezegende geçen bu dizi, insanlar ve daha önce insanlar tarafından yaratılmış ancak daha sonra kendi özgürlüklerini ilan etmiş Cylon adlı robotların arasında geçen savaşı anlatıyor.

Altered Carbon

Yıl ve sezon sayısı: 2018 - 2 Sezon

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee

IMDb: 8,1

Dizi öneri listemizin son sırasında son zamanlarda büyük ses getiren Altered Carbon bulunuyor. Dizide insanlar, ruhlarını ve kişiliklerini başka bir bedene aktararak tekrar dünyaya gelebiliyor. Son derece başarılı bir asker olan Takeshi’nin zihni saklanarak dondurulur ve kimsenin çözemediği bir cinayet işlendiğinde cinayeti çözmesi için Takeshi tekrar hayata dönmesi gereklidir.