Apple'ın İlk Bilgisayarı Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

Amerikan merkezli dev teknoloji şirketi Apple’ın ilk bilgisayarı Apple-1 ünitesi, 45 yıl önce icat edilmişti. Dünya’da 200 adet sınırlı üretimle piyasaya çıkan Apple-1’in bir örneği bu hafta bir mezatta açık artırmayla satışa sunulacak. Birçok elektronik koleksiyonerinin hayalini süsleyebilecek bilgisayar modeli Apple-1’in 600.000 dolara kadar alıcı bulabileceği düşünülüyor.

Apple’ın ilk ürünü Apple-1, bundan tam 45 yıl önce Steve Jobs'un evinde, Steve Wozniak, Patricia Jobs, Daniel Kottke ve Steve Jobs iş birliği ile test edilip tasarlandı. Bir örneği California’daki Bilgisayar Tarihi Müzesi’nde de sergilenen efsanevi bilgisayar modeli Apple-1, yalnızca 200 adet üretilmişti. Teknoloji koleksiyonerleri bu modeli, “kutsal bir kâse” olarak kabul ediyor.

Sınırlı sayıda üretilen Apple-1 ünitesinin bir örneği, bu hafta Güney Kaliforniya merkezli bir müzayede evinde satışa sunulacak. Mezatçı John Moran, yalnızca bu Apple-1’in, 200.000 dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Çok az örneği olan Apple-1 alıcısını bekliyor

Satışa çıkacak Apple-1, ilk olarak Chafee College adlı bir elektronik profesörü tarafından satın alınmıştı. Profesör College, 1977’de Apple II’ye geçiş yapmak için bu bilgisayarı bir öğrenciye sattı. O öğrenci ise uzun yıllar bilgisayarı kullandıktan sonra California’daki BytreShop’a sattı. Dükkanın sahibi Paul Terreoo, bilgisayarın çalışmadığını düşünüyordu. Ancak John Moran, dükkan sahibini bilgisayarın çalışabileceğine ve monitör, klavye ve güç kaynaklarıyla satarak kâr elde edebileceğine ikna etti.

Açık arttırmaya çıkarılacak bu Apple-1 ünitesi; şu anda var olan 60, hala çalışan 20 üniteden biri olma özelliğini taşıyor. Müzayede evi, modelin detaylı bir restorasyon ve değerlendirme sürecinden başarıyla geçtiğini açıkladı. Alıcısını bekleyen Apple-1, Panasonic video monitörü, Apple-1 kılavuzu ve kullanım kılavuzunun bir kopyası, orijinal programlama kılavuzu, iki Apple-1 yazılım kaseti ve üç adet orijinal video, güç, kaset arabirim kablosuyla birlikte satışa sunuluyor.

2014 yılında New York’ta gerçekleşen bir müzayede başka bir Apple-1, 905.000 dolara satılmıştı. Güney Kaliforniya merkezli müzayede evi, bu "kutsal kâse"nin 400.000 ile 600.000 dolara arasında bir fiyata alıcı bulacağını tahmin ediyor. Apple-1 uzmanları Los Angeles Times’a verdiği röportajda, bu açık artırmanın birçok insan için heyecan verici olduğunun altını çizerek, Apple-1'in yaklaşık 500.000 dolara satılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.