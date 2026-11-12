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NVIDIA Yönetimi Jensen Huang'ı Görevden Alabilir: Seçenekler Değerlendiriliyor!

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NVIDIA yönetim kurulu, evlilik dışı ilişkisi ve Çin istihbaratı iddiaları gündeme gelen CEO Jensen Huang'ı görevden almayı değerlendiriyor.

NVIDIA Yönetimi Jensen Huang'ı Görevden Alabilir: Seçenekler Değerlendiriliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ çip pazarının tartışmasız lideri konumundaki NVIDIA, 1993 yılında kurduğu günden bu yana şirketin CEO pozisyonunda olan Jensen Huang’ın geleceğini oylamak üzere kritik bir sürece girdi.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang’ı görevden alma seçeneğini değerlendirmek için çarşamba geç saatlerde olağanüstü toplandı. Henüz şirketten resmî bir karar açıklanmasa da perde arkasında ulusal güvenlik boyutuna uzanan ciddi bir krizin yaşandığı belirtiliyor.

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Üç gün içinde destekten ayrılık sinyallerine

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Şirketi sarsan gelişmeler birkaç gün öncesine dayanıyor. Huang, 8 Kasım tarihinde şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile evlilik dışı ilişkisini resmen kabul etmişti. Aynı gün toplanan yönetim kurulu, dışarıdan bir hukuk danışmanının desteğiyle bağımsız üyelerden oluşan bir soruşturma komitesi kurduğunu duyurmuştu.

Kurul, 8 Kasım'daki ilk açıklamasında Huang’ın arkasında durarak ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine dair hiçbir bulgu olmadığını belirtmiş ve yönetime tam güven mesajı vermişti ancak çarşamba gecesi yapılan acil toplantı ve The Wall Street Journal’ın Nvidia’nın CEO’yu görevden almaya hazırlandığına dair haberleri, yönetim kurulunun tutumunun yalnızca üç gün içinde keskin bir biçimde değiştiğine işaret ediyor.

Sürecin ulusal güvenlik boyutu Amerikan siyasetini de hızla harekete geçirdi. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Chris Coons, çarşamba günü Trump yönetiminin üst düzey isimlerine bir mektup göndererek NVIDIA ile ilgili tüm belgelerin koruma altına alınmasını talep etti. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre senatörler, yetkililerin durumdan haberdar olup olmadığını sorgularken, NVIDIA’nın gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin’e veya bu ürünleri üçüncü ülkelere aktarabilecek kuruluşlara yapılan ihracat kayıtlarının eksiksiz saklanmasını istedi. Bu hamle, olası bir kongre soruşturmasının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Şimdi neler olacak?

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Uzun süredir ABD ile Çin arasındaki ticari ve teknolojik ilişkilerde kilit bir aktör olan ve mayıs ayında Trump’ın Pekin ziyareti öncesinde Alaska’daki aktarmada heyete katılan Huang için krizin zamanlaması da oldukça kritik. NVIDIA’nın hem finansal hem de siyasi takvimi önümüzdeki günlerde oldukça yoğun:

  • 9 Kasım: Huang'ın itirafının ardından NVIDIA hisseleri %5'in üzerinde değer kaybetti.
  • 17 Kasım: Şirket, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.
  • 18 Kasım: Üç farklı Temsilciler Meclisi komitesi başkanı, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek toplantıda Huang’dan doğrudan bilgi alacak.
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