Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Çok Sevindirici Özellik Geliyor: 20 Sohbeti Sabitleyebileceksiniz!

WhatsApp'ta yakında 20 adede kadar sohbeti sabitlemek mümkün olacak. Ancak herkes bu özelliği kullanamayacak.

WhatsApp'a Çok Sevindirici Özellik Geliyor: 20 Sohbeti Sabitleyebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni özellikleri test ediyor ve kullanıma sunuyordu. Şimdi ise platformun en çok kullanılan özelliklerinden biri olan sohbetleri sabitleme ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilenlere göre WhatsApp, yakında sabitleyebileceğimiz maksimum sohbet sayısını artıracak. Normalde çok az sayıda sohbeti sabitleyebiliyordunuz. Neyse ki bu yakında değişecek. Ancak herkes tarafından erişilebilir olmayacak.

Yeni ücretli abonelikle 20 adet sohbeti sabitleyebileceksiniz

2020

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yeni özellikle birlikte kullanıcılar, toplamda maksimum 20 adet sohbeti WhatsApp’ta sabitleme imkânına sahip olacak. Şu anda en fazla 3 sohbeti pinleyebiliyorsunuz. Yani ciddi bir artış var. Maalesef bu özellik, bedavaya kullanılamayacak.

Daha önce bizim de paylaşttığımız üzere WhatsApp, gelişmiş özelliklere erişmenizi sağlayan bir ücretli premium abonelik test ediyor. WABetaInfo’nun aktardığına göre 20 sohbet sabitleme de bu premium aboneliğe dahil olacak. Yani abone olmayanlar için hâlâ en fazla 3 sohbet sabitlenecek. Bu özelliğin çok fazla sohbete sahip insanların çok işine yarayacağını söyleyebiliriz.

Ücretli abonelikle gelmesi beklenen diğer özellikler arasında WhatsApp’ın logosunu ve rengini değiştirme gibi özellikler de olacak. Aboneliklerin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com