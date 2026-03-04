WhatsApp'a Çok Sevindirici Özellik Geliyor: 20 Sohbeti Sabitleyebileceksiniz!

WhatsApp'ta yakında 20 adede kadar sohbeti sabitlemek mümkün olacak. Ancak herkes bu özelliği kullanamayacak.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni özellikleri test ediyor ve kullanıma sunuyordu. Şimdi ise platformun en çok kullanılan özelliklerinden biri olan sohbetleri sabitleme ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilenlere göre WhatsApp, yakında sabitleyebileceğimiz maksimum sohbet sayısını artıracak. Normalde çok az sayıda sohbeti sabitleyebiliyordunuz. Neyse ki bu yakında değişecek. Ancak herkes tarafından erişilebilir olmayacak.

Yeni ücretli abonelikle 20 adet sohbeti sabitleyebileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yeni özellikle birlikte kullanıcılar, toplamda maksimum 20 adet sohbeti WhatsApp’ta sabitleme imkânına sahip olacak. Şu anda en fazla 3 sohbeti pinleyebiliyorsunuz. Yani ciddi bir artış var. Maalesef bu özellik, bedavaya kullanılamayacak.

Daha önce bizim de paylaşttığımız üzere WhatsApp, gelişmiş özelliklere erişmenizi sağlayan bir ücretli premium abonelik test ediyor. WABetaInfo’nun aktardığına göre 20 sohbet sabitleme de bu premium aboneliğe dahil olacak. Yani abone olmayanlar için hâlâ en fazla 3 sohbet sabitlenecek. Bu özelliğin çok fazla sohbete sahip insanların çok işine yarayacağını söyleyebiliriz.

Ücretli abonelikle gelmesi beklenen diğer özellikler arasında WhatsApp’ın logosunu ve rengini değiştirme gibi özellikler de olacak. Aboneliklerin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.