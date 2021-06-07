WhatsApp'ın "2.21.11.7" kodlu Android beta sürümünde, keşfedilmekte olan yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, telefon numarası doğrulama işleminin otomatik olarak yapılamasını sağlıyor. Hızlı Arama olarak isimlendirilen özellik, yalnızca Android ekosistemine has olacak.

WABetaInfo, WhatsApp'ın Android sürümü için geliştirilmekte olan yeni bir özelliği keşfetti. Bu özellik, WhatsApp'a ilk kez giriş yapacak olan telefon numaralarının doğrulama işlemlerini otomatikleştiriyor. Böylelikle kullanıcıların işleri kolaylaşmış olacak. Ancak bu özellik yalnızca Android ekosistemine özel olacak. Zira Apple, arama geçmişinin okunması için herhangi bir API desteği sunmuyor.

WhatsApp'ın "2.21.11.7" kodlu Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, WhatsApp'tan yapılacak doğrulama aramasını otomatik hale getiriyor. Kullanıcı, telefon numarasını girdikten sonra seçeceği bu doğrulama yöntemi ile kod girmek ya da gelecek aramayla uğraşmak zorunda kalmayacak. Ayrıca her doğrulama işlemi için farklı bir telefon numarası kullanacak olan WhatsApp, böylelikle yeni doğrulama yönteminin istismar edilme imkanını da ortadan kaldıracak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcının verdiği telefon numarasına bir arama yapacak. Sonra bu arama, daha yanıt verilmeden otomatik olarak sonlandırılacak. Özellik sayesinde tüm doğrulama işlemi birkaç saniye içinde tamamlanmış olacak. Ancak bu özelliğin kullanılabilir olması için arama geçmişinin WhatsApp tarafından izlenebilmesine izin verilmesi gerekecek. Arama geçmişinin WhatsApp tarafından takip edilmesini istemeyen kullanıcılar, SMS ya da çağrı alarak doğrulama yapmaya devam edebilecekler.

WhatsApp'ın "Hızlı Arama" olarak isimlendirdiği özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmiyor. Aslında bu özelliğin gerekli olup olmadığı bile henüz belli değil. Çünkü WhatsApp'ın telefon numarası doğrulama özelliği zaten çok iyi ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Yeni özellik, kullanıcılara yalnızca yeni bir alternatif sunmuş olacak.