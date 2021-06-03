WABetaInfo, Mark Zuckerberg ve WhatsApp CEO'su Will Cathcart ile bir görüşme gerçekleştirdi ve WhatsApp'ın bazı yeni özelliklerinin ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Buna göre en çok beklenen özelliklerden çoklu cihaz desteği, birkaç ay içerisinde kullanılabilir olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili yenilikleri aktaran WABetaInfo, Mark Zuckerberg ve WhatsApp CEO'su Will Cathcart ile WhatsApp üzerinden görüştüğünü duyurdu. Bu görüşmenin detaylarını anlatan ekip, WhatsApp'ın yakın gelecekte kullanılabilir olacak özelliklerini bizzat Zuckerberg ve Cathcart'a onaylatmayı başardı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız WhatsApp haberlerinde, yepyeni bir "çoklu cihaz" özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellik, bir WhatsApp hesabının birden çok cihazda bağımsız olarak kullanılabilmesini sağlayacaktı. WhatsApp geliştiricileri, bu özellik üzerinde bir süredir çalışıyorlardı ve Mark Zuckerberg, bu özelliğin yakın bir gelecekte kullanıma sunulacağını söylüyor. Zuckerberg'e göre hesaptaki verileri tümüyle senkronize etmek pek de kolay değil ve özellik, bu teknik zorluklar nedeniyle geciktirildi.

WhatsApp CEO'su: Çoklu cihaz özelliği 2 ay içinde genel beta sürümlere gelecek

Yalnızca Mark Zuckerberg değil, WhatsApp CEO'su Will Cathcart da pek çok kullanıcının beklediği çoklu cihaz desteği özelliğiyle ilgili konuştu. Cathcart, bu özelliğin en fazla 2 ay içerisinde WhatsApp'ın genel beta sürümlerine ulaşacağını açıkladı. 2 ay, kullanıcılar için hala uzun bir süre olsa da CEO'dan böyle bir açıklama gelmesini görmezden gelmemek gerekiyor.

Yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar özelliği geliyor

WhatsApp'ın geçmiş beta sürümlerinde keşfedilen özelliklerden bir tanesi de gönderilen bir fotoğraf ya da videonun yalnızca bir kez görüntülenebilecek olmasıydı. Bu özellikle ilgili soru soran WABetaInfo, Mark Zuckerberg'den iyi bir haber aldığını söylüyor. Zuckerberg'e göre bazı kullanıcılar için önemli olan bu özellik, yakın bir gelecekte hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek.

Mark Zuckerberg, WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerle ilgili yaptığı açıklamalarda bir de kaybolan mesajlar özelliğinin geliştirilmiş haline de değindi. Buna göre nispeten yeni bir özellik olan kaybolan mesajlar, yeni sohbetler için otomatik olarak etkinleştirilebilecek. Zuckerberg, bu özelliğin kullanıma mutlaka sunulacağını söylemiş olsa da zamanla ilgili bir değerlendirmede bulunmamış.

Aslına bakacak olursak Mark Zuckerberg de Will Cathcart da bilmediğimiz bir özellikten bahsetmediler. Ancak WhatsApp, karanlık mod desteğinde bile kullanıcıları uzunca bir süre bekletmişti. Şimdi yapılan açıklamalar ise yine uzunca bir süredir beklenen çoklu mesajlar gibi özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bilgi vermiş oldu.