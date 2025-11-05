WhatsApp'ın Apple Watch Uygulaması Resmen Kullanıma Sunuldu

Beklenen gün geldi. WhatsApp, Apple Watch modelleri için geliştirdiği uygulamasını resmen yayımladı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, WhatsApp uygulamasının Apple Watch versiyonunun geleceğini duyurmuştuk. Beklenen gün geldi çattı. Öyle ki WhatsApp, Apple Watch akıllı saatlerine uyumlu resmî uygulamasını dün akşam saatleri itibarıyla resmen kullanıcılar için yayımladı.

Şu an itibarıyla tüm Apple Watch sahibi kullanıcılar, cihazları üzerinden WhatsApp uygulamasını kullanabiliyor. Önceden bir uygulama yoktu ve sadece bildirimleri görme gibi kısıtlayıcı özellikler kullanılabiliyordu. Uygulamanın gelmesiyle bu tamamen değişiyor saat sahipleri WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden yararlanabiliyor.

WhatsApp Apple Watch uygulamasında nasıl özellikler olacak?

Mesajların tamamını okuma (uzun olsalar bile tüm mesajı görebileceksiniz)

Mesaj yazma, mesajlara emoji ile tepki verme

Sesli mesaj kaydedip gönderme

Arama bildirimleri alma

Sohbet geçmişini görüntüleme

Daha net görseller ve stickerlar

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere birçok WhatsApp özelliği direkt olarak Apple Watch cihazı üzerinden kullanılabilecek. Bu da saatten en iyi deneyimi yaşamanızı sağlayacağı anlamına geliyor. Eğer iPhone’unuz ve Apple Watch modeliniz bağlıysa ve otomatik indirimeleriniz açıksa WhatsApp uygulaması otomatik olarak saate indirilecek. Değilse App Store üzerinden indirmeniz gerekecek.

WhatsApp, hangi Apple Watch modellerinde çalışıyor?

Apple Watch modelleri için sunulan WhatsApp uygulamasını kullanmak için **minimum watchOS 4 **işletim sistemi sürümüne sahip olmak gerekiyor. Saatlerde ise Apple Watch Series 4 sonrası modellerde çalışacak. Yani 2018’den sonra çıkmış tüm Watch cihazlarda kullanılabilecek.

Apple Watch’ta WhatsApp’ı kullanmak için iPhone gerekiyor mu?

Evet, kullanıcıların Watch üzerinden WhatsApp’a erişmeleri için bir iPhone’a bağlı olması zorunlu. Ayrıca bu iPhone’da da WhatsApp uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bu gereksinimleri karşılarsanız uygulamayı saatinizden sorunsuz kullanabilirsiniz.