WhatsApp Aynı Hesap İki Telefonda Nasıl Kullanılır?

WhatsApp hesabınızı ikinci bir telefona bağlayarak sohbetlerinize iki cihaz üzerinden erişebilirsiniz. Bu içeriğimizde WhatsApp aynı hesap iki telefonda kullanma adımlarını, ikinci telefonu QR kodla bağlamayı ve kullanmadığınız cihazların bağlantısını nasıl kaldırabileceğinizi anlatıyoruz.

WhatsApp'ı ikinci bir telefonda kullanmak için hesabınızı bir cihazdan çıkarıp diğerine taşımanız gerekmiyor. Bağlı cihaz desteği sayesinde ana telefonunuzdaki hesabı başka bir telefona bağlayabilir, mesajlarınıza her iki cihazdan da ulaşabilirsiniz.

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WhatsApp aynı hesap iki telefonda kullanma özelliği, ikinci telefonda yeni bir hesap açmaktan farklı çalışıyor. Kurulum sırasında telefon numaranızı yeniden doğrulamak yerine ikinci cihazı mevcut hesabınıza bağlıyorsunuz. Bunun için ekranda oluşturulan QR kodu ana telefonunuzdaki WhatsApp ile taramanız yeterli.

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WhatsApp aynı hesap iki telefonda nasıl kullanılır?

İkinci telefonunuzu mevcut WhatsApp hesabınıza bağlamak için WhatsApp'ın bağlı cihaz özelliğini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde ikinci cihaz, hesabınız için yardımcı telefon olarak çalışır ve ayrı bir WhatsApp numarasına ihtiyaç duymaz.

WhatsApp'ı aynı hesapla iki telefonda kullanmak için şu adımları izleyin:

İkinci telefonunuza WhatsApp'ı yükleyin ve uygulamayı açın.

Başlangıç ekranından mevcut hesaba bağlanma seçeneğini bulun.

Bu cihazı mevcut bir hesaba bağla veya benzer isimdeki seçeneğe dokunun.

İkinci telefonun ekranında bir QR kod görüntülenecektir.

Ana telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Bağlı cihazlar bölümüne girin.

Cihaz bağla seçeneğine dokunun.

Ana telefonunuzun kamerasıyla ikinci telefondaki QR kodu tarayın.

Cihazların eşleşmesini ve sohbetlerin senkronize edilmesini bekleyin.

Android ve iPhone'da menülerin konumu veya kullanılan ifadeler WhatsApp sürümüne göre değişebilir. Android'de Bağlı cihazlar bölümüne üç noktalı menüden ulaşabilirken iPhone'da ilgili seçenek uygulamanın ayarları içerisinde yer alabilir.

Bağlantı tamamlandığında ikinci telefonda sohbetleriniz görünmeye başlayacaktır.

İkinci telefon WhatsApp'a nasıl bağlanır?

İkinci telefonu bağlarken en fazla dikkat etmeniz gereken bölüm WhatsApp'ın ilk açılış ekranı. Uygulama sizden telefon numarası girmenizi isteyebilir ancak burada amacınız hesabı yeniden etkinleştirmek değil, telefonu mevcut hesaba yardımcı cihaz olarak eklemek.

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İkinci telefonun WhatsApp başlangıç ekranında mevcut hesaba bağlanma seçeneğini açın. Android'de bu seçenek menü içerisinde bulunabilir. iPhone'da ise giriş ekranındaki ilgili bağlantı seçeneğini kullanmanız gerekebilir. Ekranda QR kod belirdiğinde ikinci telefonda yapacağınız işlem şimdilik tamamlanmış olur.

Ardından ana telefona geçerek Bağlı cihazlar ekranını açın. Cihaz bağla düğmesine dokunduğunuzda WhatsApp QR kod tarayıcısını açacaktır. İkinci telefonun ekranındaki kodu tarattığınızda cihaz eşleştirme süreci başlar.

QR kodun süresi dolarsa yeni bir kod oluşturup tekrar taratabilirsiniz. Telefonların internet bağlantısının bulunması da ilk kurulum sırasında gerekli.

İkinci telefonda doğrudan numaranızı yazarak normal WhatsApp kurulumu yapmakla cihaz bağlamak aynı işlem değil. Aynı hesabı iki telefonda birlikte kullanmak istiyorsanız bağlı cihaz seçeneği üzerinden ilerleyin.

İki telefonda WhatsApp mesajları aynı anda gelir mi?

İkinci telefon hesabınıza bağlandıktan sonra WhatsApp konuşmalarınızı iki cihaz üzerinden kullanabilirsiniz. Yeni mesajlar bağlı cihazlarda kullanılabilir ve ikinci telefondan mesaj göndermeniz de mümkündür. Böylece telefonlardan birini evde bırakmanız, WhatsApp hesabınıza diğer cihazdan erişmenizi tamamen engellemez.

İlk bağlantı sırasında sohbet geçmişinin ikinci telefonda görünmesi biraz zaman alabilir. Çok sayıda sohbetiniz veya yoğun bir mesaj geçmişiniz varsa senkronizasyon hemen tamamlanmayabilir. Uygulamayı ilk açtığınız anda bazı eski konuşmaların henüz yüklenmediğini görmeniz bu yüzden mümkün.

Bağlı cihaz sistemi yalnızca mesajları okumak için kullanılmıyor. İkinci telefon günlük WhatsApp kullanımınızın bir parçası hâline gelebilir. Yine de bazı özelliklerin ana ve yardımcı cihazlarda çalışma biçimi aynı olmayabilir. WhatsApp güncellemeleriyle bağlı cihazlarda kullanılabilen özellikler de değişebiliyor.

İki telefonda aynı hesabı kullanmak iki farklı WhatsApp hesabı oluşturmaz. Profiliniz, telefon numaranız ve sohbetleriniz aynı hesaba bağlı kalır. Bu nedenle iş ve kişisel WhatsApp hesaplarını birbirinden ayırmak isteyenler için bu özellik farklı bir amaca hizmet eder.

Ana telefon kapalıyken ikinci telefonda WhatsApp çalışır mı?

WhatsApp'ın eski web kullanımında ana telefonun bağlantısı daha belirleyiciydi. Güncel bağlı cihaz sistemi ise yardımcı cihazların mesajlaşmayı daha bağımsız biçimde sürdürebilmesine izin veriyor. Ana telefonunuz kısa süreliğine internete bağlanamasa veya kapalı olsa bile ikinci telefondaki WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu özellik, ikinci telefonu gerçekten günlük kullanımın bir parçası yapmak isteyenler için işleri kolaylaştırıyor. Ana cihazın sürekli yanınızda veya aynı Wi-Fi ağına bağlı olması şart değil. Bağlı telefon kendi internet bağlantısı üzerinden WhatsApp'a erişebilir.

Ancak ana telefonu sınırsız süre boyunca tamamen devre dışı bırakabileceğiniz düşünülmemeli. Birincil cihaz uzun süre kullanılmazsa WhatsApp güvenlik nedeniyle bağlı yardımcı cihazların oturumunu kapatabilir. Böyle bir durumda ikinci telefonu yeniden hesabınıza bağlamanız gerekir.

İkinci telefonda WhatsApp açılmıyorsa önce cihazın internet bağlantısına bakın. Ardından ana telefondaki Bağlı cihazlar listesinden ikinci telefonun hâlâ hesabınıza bağlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu yapı sayesinde iki telefonun sürekli birbirine yakın durmasına gerek kalmaz. Bir kez bağlantıyı kurduktan sonra cihazları farklı internet bağlantıları üzerinden kullanabilirsiniz.

WhatsApp'a bağlı ikinci telefon nasıl kaldırılır?

Eski telefonunuzu artık kullanmıyorsanız veya hesabınıza hangi cihazların bağlı olduğunu kontrol etmek istiyorsanız Bağlı cihazlar bölümü üzerinden oturumları yönetebilirsiniz. Burada WhatsApp hesabınıza bağlanmış telefonları ve diğer desteklenen cihazları görebilirsiniz.

Ana telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve Bağlı cihazlar bölümüne girin. Listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçerek Çıkış yap seçeneğine dokunun. İşlem tamamlandığında ilgili cihazın WhatsApp hesabınıza olan bağlantısı kesilir.

Bu ekranı yalnızca telefon değiştirirken kullanmanız gerekmiyor. Listede tanımadığınız bir cihaz görürseniz oturumu kapatabilirsiniz. Daha önce kullandığınız ancak artık sizde olmayan telefonların bağlantısını kaldırmanız da hesabınızın açık kaldığı cihazları kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

İkinci telefonunuz kaybolduysa veya cihazı başka birine verecekseniz WhatsApp bağlantısını kaldırmayı unutmayın. Telefonu yeniden kullanmaya başladığınızda gerekirse QR kod yöntemiyle hesabınıza tekrar bağlayabilirsiniz.

Aynı WhatsApp hesabını iki telefonda kullanmanın en rahat tarafı, cihazlar arasında sürekli hesap taşımanıza gerek bırakmaması. İkinci telefon artık işinize yaramadığında ise birkaç dokunuşla bağlantıyı kesebilirsiniz. Böylece hangi cihazların mesajlarınıza erişebildiği sizin kontrolünüzde kalır.