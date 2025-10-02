WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

WhatsApp’ın iOS 25.27.73 güncellemesiyle “Birleşik Çağrı Merkezi” özelliği geldi. Aramalar artık tek sekmede, daha sade ve hızlı erişilebilir hale geldi.

WhatsApp’ın iOS 25.27.73 sürüm güncellemesiyle birlikte aramalar sekmesi baştan aşağı yenilendi. “Unified Call Hub” yani Birleşik Çağrı Merkezi özelliğiyle kullanıcılar, sesli ve görüntülü aramaları, grup çağrılarını ve hatta kişi kayıtlı olmasa bile numara aramasını tek yerden yapabilecek.

Yeni arayüz, kullanıcıların arama başlatmasını kolaylaştırırken favori kişilere hızlı erişim gibi özellikler de sunuyor. Ayrıca artık 31 kişiye kadar grup araması yapılabiliyor ve + butonuyla hem bireysel hem grup aramaları başlatılabiliyor.

Çağrı merkezi sekmesine gelen “dialer” sayesinde kişi listenizde olmayan bir numarayı doğrudan arayabiliyorsunuz. WhatsApp numarayı otomatik olarak doğruluyor ve o kişinin WhatsApp kullanıcısı olup olmadığını gösteriyor.

Güncelleme şu anda App Store’da yayınlanmış olsa da yeni arama merkezi özelliği kademeli olarak aktif ediliyor. Özelliğe henüz ulaşamadıysanız, birkaç gün içinde cihazınıza gelmesi bekleniyor.