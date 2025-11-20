WhatsApp İçin Çift Hat Kullanma Devri Bitiyor: İşte Yeni Özellik

WhatsApp'ın iPhone sürümüne kullanışlı bir özellik geliyor. Yakında tek cihazdan 2 farklı WhatsApp hesabı kullanabileceksiniz.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, sürekli kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise platforma, özellikle de iPhone sürümünde uzun süredir beklenen bir işlevin ekleneceği aktarıldı. Özellik, WABetaInfo tarafından iOS sürümünün betasında fark edildi.

iPhone’unuzdaki WhatsApp uygulamasında birden fazla hesap kullanma imkânına sahip değilsiniz. Bunun için farklı hatlar, yani numaralar gerekiyor. İşte yeni özellik de tam olarak bu gereksinimi ortadan kaldırıyor.

Çoklu hesap desteği geliyor

Gelen ekran görüntülerine baktığımızda uygulamaya yeni bir “Hesap Listesi” isimli bölüm eklendiğini görüyoruz. Bu bölüme, direkt olarak ayarlar üzerinden erişim sağlanabilecek. Yaptığı şey ise kullanıcıya ikinci bir hesap ekleme imkânı tanıması. Yani tek cihaz üzerinden 2 hesaba ulaşabiliyorsunuz.

Her bir hesap birbirinden bağımsız, tamamen ayrı olarak kullanılabiliyor. Kendi sohbet listeleri, bildirimleri, kişi listesi ve yedekleme özellikleri var. Ayrıca QR kod taraması yoluyla mevcut bir WhatsApp numarasını, yepyeni bir numarayı veya bir arkadaşınızın hesabını bağlayabiliyorsunuz.

Bu özelliğin farklı numaralara sahip kullanıcılar için çok sevindirici olduğunu söyleyelim. Böylece tek bir iPhone üzerinden tamamen bağımsız iki farklı hesabı kullanabilecekler. Özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağını bilmiyoruz.