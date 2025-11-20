Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp İçin Çift Hat Kullanma Devri Bitiyor: İşte Yeni Özellik

WhatsApp'ın iPhone sürümüne kullanışlı bir özellik geliyor. Yakında tek cihazdan 2 farklı WhatsApp hesabı kullanabileceksiniz.

WhatsApp İçin Çift Hat Kullanma Devri Bitiyor: İşte Yeni Özellik
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, sürekli kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise platforma, özellikle de iPhone sürümünde uzun süredir beklenen bir işlevin ekleneceği aktarıldı. Özellik, WABetaInfo tarafından iOS sürümünün betasında fark edildi.

iPhone’unuzdaki WhatsApp uygulamasında birden fazla hesap kullanma imkânına sahip değilsiniz. Bunun için farklı hatlar, yani numaralar gerekiyor. İşte yeni özellik de tam olarak bu gereksinimi ortadan kaldırıyor.

Çoklu hesap desteği geliyor

Gelen ekran görüntülerine baktığımızda uygulamaya yeni bir “Hesap Listesi” isimli bölüm eklendiğini görüyoruz. Bu bölüme, direkt olarak ayarlar üzerinden erişim sağlanabilecek. Yaptığı şey ise kullanıcıya ikinci bir hesap ekleme imkânı tanıması. Yani tek cihaz üzerinden 2 hesaba ulaşabiliyorsunuz.

Her bir hesap birbirinden bağımsız, tamamen ayrı olarak kullanılabiliyor. Kendi sohbet listeleri, bildirimleri, kişi listesi ve yedekleme özellikleri var. Ayrıca QR kod taraması yoluyla mevcut bir WhatsApp numarasını, yepyeni bir numarayı veya bir arkadaşınızın hesabını bağlayabiliyorsunuz.

Bu özelliğin farklı numaralara sahip kullanıcılar için çok sevindirici olduğunu söyleyelim. Böylece tek bir iPhone üzerinden tamamen bağımsız iki farklı hesabı kullanabilecekler. Özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağını bilmiyoruz.

WhatsApp'ta 3,5 Milyar Kişinin Bilgilerini İfşa Eden Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi WhatsApp'ta 3,5 Milyar Kişinin Bilgilerini İfşa Eden Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim