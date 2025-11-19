WhatsApp'ta 3,5 Milyar Kişinin Bilgilerini İfşa Eden Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi

Güvenlik araştırmacıları, WhatsApp'ta 3,5 milyar insanın bilgilerine ulaşmayı sağlayan basit bir güvenlik açığı keşfetti.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler online mesajlaşma servisi konumunda bulunuyor. Bu yüzden de WhatsApp’ta güvenlik büyük önem teşkil ediyor. Ancak gelen bilgiler, platformda endişe verici bir şeyi yaşandığını ortaya koydu.

Araştırmacıların yaptığı açıklamalara göre WhatsApp’ta meydana gelen bir güvenlik açığı, gezegendeki neredeyse tüm kullanıcıların bilgilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Meta’nın 2017’den bu yana bu açıktan haberdar olduğu bile iddia edildi.

3,5 milyar insanın telefon numaralarının açığa çıktığı düşünülüyor

Aslında bu güvenlik açığı, şimdilik kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılmadı. Yalnızca araştırmacılar tarafından kullanıldı. Güvenlik araştırmacıları, “basit bir açık” olarak nitelendirdikleri bu zayıflık yoluyla 3,5 milyar civarı kullanıcının telefon numarasının ele geçirilebileceğini ifade etti. Eğer kötü amaçlı kişiler tarafından bu yöntem kullanılırsa, tarihin en büyük veri sızıntısıyla karşılaşabileceğimizi de eklediler.

Söylenene göre farklı bir araştırmacı 8 yıl önce bu açık hakkında Meta’yı uyarmış. Ancak şirketin görmezden gelip herhangi bir önlem almadığı ve güvenlik açığının uygulamada devam ettiği görülmüş. Açığı açıklayacak olursak WhatsApp farklı farklı telefon numaralarını denedikten sonra onların kim olduğunu bilgileriyle birlikte size gösteriyor. Yani direkt herkesin bildiği, basit bir özellik. Ancak araştırmacılara göre bu ciddi bir güvenlik açığı ve farklı telefon numarası deneyen herkes insanların bilgilerine ulaşabilir.

Avustralya’da bulunan bu araştırmacılar, sadece yarım saat içinde 30 milyon ABD’linin telefon numarasına ulaşmayı başarmışlar. Böylece milyarlarca numaraya erişimin mümkün olduğunu belirtmişler. Araştırmacıların elde ettikleri verileri sildiği de aktarılmış. Meta ise açığın farkında olduğunu, üzerinde çalıştığını ve şimdiye kadar herhangi bir kötü amaçlı kişi tarafından kullanılmadığını eklemiş.