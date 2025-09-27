Tümü Webekno
WhatsApp Durumlarına İşinizi Çok Kolaylaştıracak Bir Yenilik Geliyor

WhatsApp'a durum güncellemeleriyle ilgili bir yenilik geliyor. Yakında çok hızlı bir şekilde durumlarınızı diğer platformlarda paylaşbileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise uygulamanın sevilen özelliklerinden olan durum güncellemelerine önemli bir yenilik geleceği açıklandı. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edildi.

Özellik, WhatsApp’tan paylaştığınız durum gönderileri üzerinden **yepyeni bir paylaşma imkânı **sunmaya başlayacak. Böylece durumlarını çok daha fazla insana gösterme fırsatı yakalayabileceksiniz.

WhatsApp durumlarını tek tıkla Facebook ve Instagram’dan paylaşabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünde özelliğin nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Sağ alt tarafa baktığımızda Facebook ve Instagram logolarını içeren bir bölümün eklendiğini görebiliyoruz. Bu butonlar, direkt olarak tek tıkla çok hızlı bir şekilde durumları Facebook ve Instagram’dan paylaşmaya yarıyor. Önceden yalnızca görüntüleyenler listesinden bunu yapmak mümkündü. Yeni butonlar ile paylaşım yapma çok daha hızlı hâle geldi.

Bu özelliğin durum güncellemesi paylaşmayı seven kullanıcılar için güzel bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Hiç uğraşmaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde diğer sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapabilecekler. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bilgi bulunmuyor.

