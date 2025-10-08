Akrabalarınızın soru yağmuru için bayramı beklemeyeceksiniz: WhatsApp durumlarına soru-cevap özelliği geliyor

WhatsApp Android beta 2.25.29.12 sürümünde, durumlara “soru kutusu” ekleme özelliği test ediliyor. Yanıtlar sadece gönderene özel ve şifreli olacak.

WhatsApp, Android beta 2.25.29.12 sürümünde “Durum Soruları” adlı yeni bir etkileşim özelliğini test etmeye başladı. Bu özellikle kullanıcılar, durumlarına bir soru kutusu ekleyerek arkadaşlarından geri bildirim alabilecek.

Soru kutularına verilen yanıtlar, yalnızca durum paylaşımını yapan kişi tarafından görülebiliyor. WhatsApp, gizliliği korumak adına bu yanıtları uçtan uca şifrelemeyle güvence altına almış.

Özellik şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısına açık ve ilerleyen dönemde daha fazla kişiye sunulması bekleniyor. Amaç, WhatsApp durumlarını daha interaktif ve kullanıcı dostu hâle getirmek.

Instagram’daki soru kutusu özelliğini anımsatan bu yenilik, WhatsApp’ın sosyal ağ tarafını güçlendirme adımlarından biri olarak görülüyor.