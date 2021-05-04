WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için hazırladığı 6 yeni çıkartma paketini kullanıcıların hizmetine sundu. Farklı temalara sahip çıkartma paketleri kullanıcıların duygularını farklı bir şekilde aktarmalarını sağlarken, bu özellikten faydalanmak için ufak tefek indirmeler yapılması gerekiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özelliğin geleceğinden bahsetmiştik. Bugünse yine WhatsApp'la ilgili bir yenilikten bahsedeceğiz. Ancak kullanıcılar, bugün bahsedeceğimiz yeniliği beklemek zorunda değiller. WhatsApp, aldığı sürpriz bir kararla kullanıcılar için yeni çıkartma paketleri yayınlamış durumda.

WhatsApp geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre hem Android hem de iOS ekosistemindeki kullanıcılar, 6 yeni çıkartma paketini an itibarıyla kullanmaya başlayabilirler. WhatsApp Çıkartma Mağazası'na eklenen yeni paketler, kullanıcıların duygularını daha farklı bir şekilde aktarabilmesini sağlıyor. Peki bu çıkartma paketlerinde ne gibi ifadeler bulunuyor?

İşte WhatsApp'a eklenen yeni çıkartma paketleri

WhatsApp geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre uygulamaya eklenen çıkartma paketleri; "Betakkuma 2", "Realistic Rabbit", "Woman Cactus", "A Burdensome Pigeon Named Eagle", "Square Cheese’s Daily Life" ve "Egg And Chup" olarak isimlendiriliyor. Bu etiket paketleri, kendilerine has özelliklerle geliyorlar. Örneğin Betakkuma 2'de dans eden bir ayıyı, Woman Cactus'te ise kaktüs şeklinde bir elbisenin içine girmiş bir kadını görüyoruz.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi WhatsApp, hem yukarıda hem de aşağıda paylaşacağımız çıkartma paketlerini Android ve iOS ekosistemi için yayınlamış durumda. Ancak dağıtım sürecinde sorun yaşanabileceğinden bahseden WhatsApp yetkilileri, kullanıcıların gün içerisinde birkaç kez kontrol etmeleri gerektiğini, saatler içerisinde tüm yeni çıkartma paketlerinin indirilebilir olacağını ifade ediyor.