WABetaInfo, WhatsApp için geliştirilmekte olan bir özelliği açığa çıkardı. Birbirlerine ses kayıtları gönderen kullanıcıları ilgilendiren bu özellik, kaydedilen seslerin gönderilmeden önce dinlenip, kontrol edilebilmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Bir süredir yeni gizlilik politikaları nedeniyle tartışılıyor olsa da dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olmaya devam eden WhatsApp'a yeni bir özelliğin gelmekte olduğu açığa çıktı. WABetaInfo tarafından keşfedilen ve henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, birbirlerine ses gönderen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

WhatsApp tarafından geliştirilmekte olan özellik, gönderilecek olan sesli mesajların incelenmesini sağlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki kullanıcılar, bu özellik kullanıma sunulduktan sonra bir ses kaydederlerse, bu sesi göndermeden önce kontrol edilebilecek. Böylelikle ses kalitesinin nasıl olduğu ve bu sesli mesajda nelerin söylendiği, karşı tarafa gönderilmeden önce kontrol edilmiş olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Kullanıcılar, yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla ses kaydederken "Review" yani "Gözden Geçir" olarak karşımıza çıkan bir butonla karşılaşacaklar. Bu butona basan kullanıcı, neyi kaydettiğini baştan sona kadar dinleyebilecek. Böylelikle ses kaydedilirken yanlış bir şeyin söylenip söylenmediği ve ses kalitesinin nasıl olduğu gibi durumlar, karşı tarafa gönderilmeden kontrol edilmiş olacak.

WhatsApp, geliştirme aşamasında olduğu özellik ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca WABetaInfo da bu özelliğin ne zaman hazır olacağına dair en ufak bir tahmin yürütemiyor. Zira geliştirilme aşamasında olan özelliğin önce Android ve iOS ekosistemlerinde beta sürüm olarak yayınlanması, ardından da kararlı sürüme ulaşması gerekiyor. Kullanıcılar muhtemelen, bu özelliği bir süre daha bekleyecekler.