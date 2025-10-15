WhatsApp, GIF ve emoji animasyonlarından rahatsız olanlar için yeni özellik geliştiriyor

WhatsApp, iOS beta 25.29.10.73 sürümünde sticker, emoji ve GIF animasyonlarını yönetme özelliğini test ediyor. Kullanıcılar artık bu içerikleri özelleştirebilecek.

WhatsApp, iOS için yayınladığı 25.29.10.73 beta sürümünde dikkat çeken bir özellik üzerinde çalışıyor: animasyon kontrolü. Kullanıcılar artık emoji, sticker ve GIF’lerin hareketlerini kapatabilecek veya hızını değiştirebilecek.

Bu özellikle birlikte kullanıcı deneyimi daha sade ve kişisel hale getiriliyor. Özellikle hareketli görsellerden rahatsız olan kullanıcılar için faydalı bir adım olabilir.

Şimdilik sadece sınırlı sayıdaki beta testçisine sunulan bu özellik, zamanla daha fazla kullanıcıya açılacak. TestFlight üzerinden iOS kullanıcıları erişebiliyor.

WhatsApp, bu tür mikro kontrollerle uygulamanın özelleştirilebilirliğini artırırken aynı zamanda enerji ve dikkat tüketimini azaltmayı hedefliyor.