WhatsApp'tan yoğun göç alan uygulamalardan bir tanesi olan Signal, bugün bazı problemlerle karşılaştı. Uygulamadan konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de yaşanan göç sonrasında Signal sunucularına aşırı yüklenme yaşandığı tahmin ediliyor.

WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişiklik sebebiyle insanların yoğun şekilde göç ettiği uygulamalardan bir tanesi de WhatsApp'ın kurucuları tarafından geliştirilen Signal olmuştu. Gizlilik odaklı anlık mesajlaşma uygulamasının Play Store'daki yüklenme sayısı 50 milyonu geçti.

Ancak uygulamanın yaşadığı yoğun göç, bazı sorunları da beraberinde getirmiş görünüyor. Uygulamanın sunucularının yaşadığı aşırı yüklenme, bazı sorunlara sebep oldu ve birçok kullanıcı mesaj göndermekte sorunlar yaşadı.

Signal sunucuları aşırı yüklenme yaşadı

DownDetector verilerine bakıldığında Signal uygulamasında yaşanan sorunların hâlâ devam ettiği ancak en kötü kısmın da geride kaldığı görülüyor. Eğer ki siz de Signal'e geçenlerdenseniz ve uygulamaya erişimde sorunlar yaşıyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Android Authority'de yer alan habere göre Signal'den yaşanan sorunla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ancak bu erişim sorununun kaynağının WhatsApp'tan yaşanan yoğun göç ile ilgili bir bağlantısı olabileceği düşünülüyor.

WhatsApp'ın çeşitli kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını aktardığı yeni gizlilik politikasını duyurması sonrasında Elon Musk, göç akımında yön gösteren isimlerden bir tanesi olmuştu. Ünlü milyarder, 42 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından "Signal kullanın" tweet'i atmış ve milyonlarca kişinin Signal'e akın etmesinde yol göstermişti. Musk'ın tweet'i, yaklaşık 49 bin retweet, 11 bin alıntı tweet ve 364 bin beğeni almıştı.

Signal ile birlikte en çok göç alan uygulamalardan bir tanesi de Telegram olmuştu. Signal'den daha fazla kullanıcı çeken Telegram, yaşanan göç sonrasında yarım milyar kullanıcı barajını aşmayı başarmıştı. Peki, siz hangi uygulamayı tercih edenlerdensiniz?