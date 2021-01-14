Whatsapp'ın gizlilik politikaları sayesinde gittikçe yoğun ilgi görmeye başlayan Signal, yarıştaki yerini sağlama alabilmek için uygulamaya yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Whatsapp’ın başarısızlıkla sonuçlanan yeni gizlilik politikası, alternatif uygulamaları gün geçtikçe daha da ön plana çıkarmaya başladı. Öne çıkan uygulamaların arasında gizliliğe önem veren Signal bulunuyordu. Uygulama sadece kullanıcılar tarafından değil, aynı zamanda milyarder iş insanı Elon Musk tarafından da tercih edildi. Hatta Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullanıcılara Signal kullanmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracaklarını dile getirdi. Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi.

Signal'in indirme sayısı 10 milyondan 50 milyona çıktı

Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti. Aynı zamanda son bir günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığını açıkladı.

Şirket, Whatsapp’ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu.