Görüntülü grup sohbetleri özelliğini 2018 yılında desteklemeye başlayan WhatsApp, bu özelliğini daha kolay kullanılabilir hale getiriyor. Bundan sonra görüntülü grup sohbetleri çok daha kolay bir şekilde başlatılabilecek.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi, hatta belki de birincisi Facebook’un 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp’tır. İlk olarak 2009 yılında piyasaya sürülen uygulama, şu an sadece Google Play Store’da 5 milyardan fazla indirmeye sahip.

11 yıl boyunca bünyesine sürekli yenilikler ekleyerek büyüyen ve gelişen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, neredeyse akıllı telefon kullanan herkesin sahip olduğu bir uygulama haline geldi. Tabii bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesini memnun etmek pek kolay olmasa da uygulamaya sürekli olarak yeni özellikler ekleniyor.

Görüntülü ve sesli grup konuşmaları daha kolay hale geliyor

Artık neredeyse herkesin arkadaşlarıyla ya da ailesiyle oluşturduğu bir WhatsApp grubu bulunuyor. Bu gruplarla anlık olarak mesajlaşma işlemleri yapılabilirken ayrıca görüntülü ve sesli konuşmalar da gerçekleştirilebiliyor.

Görüntülü grup konuşmaları desteği, WhatsApp’a ilk olarak 2018 yılında eklenmişti. Görüntülü grup konuşmalarını yapabilmek için ilk önce bir kişiyle birebir konuşma başlatmanız daha sonra diğer katılımcıları eklemeniz gerekiyordu.

WhatsApp, bugün yaptığı bir açıklamada bu süreci daha da kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte grup sohbetlerinizde kimlerle görüntülü sohbet etmek istiyorsanız onları seçerek direkt olarak sohbete başlayabileceksiniz. Ancak bu özellik şu an için 4 ya da daha az kişinin olduğu gruplarda çalışıyor.

WhatsApp, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda “WhatsApp’taki 4 ya da daha az kişiden oluşan gruplar için grup çağrılarını hiç olmadığı kadar kolay hale getirdik. Grup sohbetinizdeki herkesle sohbete başlamak için gruplarınızdaki görüntülü ya da sesli çağrı ikonuna tıklayın” dedi.

Ayrıca WhatsApp, bugün mesaj iletme özelliğine yeni bir sınırlama getirdiğini de duyurmuştu. Yeni sınırlamayla birlikte bir mesajı, bir kez aynı anda 5 kişiye iletilebilecek ve bir daha toplu bir şekilde iletilemeyecek.