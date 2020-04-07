WhatsApp, Mesaj İletme Özelliğine Yeni Bir Sınırlama Getirdi

2018 yılında mesaj iletme işlemine 5 kişi sınırı koyan WhatsApp, bugün yeni bir kısıtlamaya daha gitti. Bugün itibarıyla kullanıcılar, bugün itibarıyla WhatsApp kullanıcıları, bir mesajı beş kişiye ilettikten sonra iletme işlemine tek tek ileterek devam etmek zorunda kalacaklar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir süredir eskisine nazaran çok daha fazla kullanılıyor. Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanları evlerinde kalmaya zorluyor ve hal böyle olunca da insanlar, sevdikleriyle iletişim halinde kalabilmek için genellikle WhatsApp'ı kullanıyorlar. Kullanım oranının arttığının farkında olan WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılma hızını yavaşlatmak için yeni bir sınırlamaya gitti.

WhatsApp'ın yaygın olarak kullanılıyor oluşu, özellikle de toplumsal olayların yaşandığı dönemlerde büyük bir önem arz ediyor. Çünkü insanlar, bu tür süreçlerde ellerine geçen her bilgiyi WhatsApp üzerinden tanıdıklarıyla paylaşmaya başlıyorlar. Kimsenin bilgilerin doğruluğunu sorgulamaması, sahte haber ve bilgilerin çok kısa bir süre içerisinde yayılmasına yol açıyor. WhatsApp'ın son sınırlaması da tam olarak bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Bundan sonra WhatsApp'ta bir mesajı sadece bir kez aynı anda 5 kişiye iletebileceksiniz

WhatsApp'ın aktif olarak kullanılan özelliklerinden bir tanesi mesaj iletme. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir mesajı, farklı bir sohbete kolaylıkla iletebiliyorlar. Üstelik birkaç yıl önce bir kullanıcı, bir mesajı dilediği herkese iletebiliyordu. Ancak 2018 yılında WhatsApp, bu konuya bir sınırlama getirmeye başladı.

WhatsApp'un mesaj iletme özelliğine gelen ilk sınır, bir mesajın aynı anda sadece 5 kişiye iletilmesiydi. Ancak bugün itibarıyla uygulamaya geçen yeni sınır sayesinde bir mesajı toplu bir şekilde 5 kişiye ilettikten sonra, bir daha toplu bir şekilde iletemeyeceksiniz. Ancak söz konusu mesajı iletmeye devam etmekte kararlıysanız, mesajı iletmek istediğiniz kişilere tek tek iletebileceksiniz.

WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, son dönemlerde mesaj iletme oranının artışa geçtiği ifade edildi. Elbette bu mesajların büyük bir bölümünün koronavirüsle ilgili olduğunu tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. WhatsApp geliştiricileri, son sınırlamayla koronavirüsle ilgili sahte bilgi ve haberlerin yayılma hızını yavaşlatmayı umuyor.