Paylaşılan ekran görüntülerine göre geçtiğimiz pazar günü bazı WhatsApp gruplarının davet bağlantıları, Google arama sonuçlarında listelendi. WhatsApp, söz konusu hatanın kullanıcıların davet bağlantılarını herkese açık web sitelerinde paylaşmasından kaynaklandığını belirtti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son dönemde daha çok güncellenen Gizlilik Sözleşmesi ile gündeme geliyor olsa da sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre şirket, geçtiğimiz pazar günü çok daha büyük bir skandalın kıyısından döndü.

Aktarılan bilgilere göre WhatsApp’taki bir açık nedeniyle geçtiğimiz pazar günü WhatsApp sohbet gruplarının davet bağlantıları, Google arama sonuçlarında listelendi. Bu bağlantılara tıklayanlar, söz konusu bağlantıya ait WhatsApp grubuna dahil olabiliyor, sohbetleri ve numaraları görüntüleyebiliyorlardı.

WhatsApp: Grup daveti bağlantılarını herkese açık web sitelerinde paylaşmayın

Sorun, direkt olarak WhatsApp’a bildirildi ve şirket, sorunu kısa sürede çözdü. An itibarıyla Google’da aynı aramaları yapsanız dahi WhatsApp gruplarının davet bağlantılarına ulaşamıyorsunuz. Bununla birlikte WhatsApp, söz konusu ihlalden kullanıcıların sorumlu olduğunu ifade ediyor.

Şirkete göre Google arama sonuçlarında listelenen WhatsApp grup daveti bağlantıları, internet sitelerinde ya da sosyal medyada herkese açık olarak paylaşıldığı için Google arama sonuçlarında çıkıyordu.

WhatsApp’ın açıklamalarına göre WhatsApp grup daveti bağlantıları “noindex” etiketine sahip olduğundan -normal şartlarda- Google arama sonuçlarında çıkmıyor. Şirket, grup daveti bağlantılarının herkese açık web sitelerinde paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor.