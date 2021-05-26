Whatsapp, Hindistan'da yürürlüğe giren ve kullanıcıların mesajlarının hükümetle paylaşılmasına olanak sağlayan yeni dijital yasa yüzünden Hindistan hükümetine dava açtı.

Son birkaç aydır Facebook ve bağlantılı şirketlerle kullanıcı bilgilerini paylaşacağı gerekçesiyle gündeme oturan Whatsapp, bu sefer kullanıcı haklarının ihlal edilmesinden dolayı Hindistan Hükümeti'ne dava açıyor. Modi hükümetinin geçtiğimiz aylarda yürürlüğe soktuğu ve bu hafta içerisinde tüm sosyal medya platformlarının uyması zorunlu kılınan yasa, mesajların uçtan uca şifrelenme özelliğini kaldırırken, mesajların gerektiği durumlarda hükümet ve polislerle paylaşılmasını zorunlu kılıyor.

Modi hükümetini dijital yasa olarak adlandırdığı bu yasada aynı zamanda Hindistan'da bulunan Whatsapp yetkilierinin kolluk görevlileri ile 7 gün 24 saat iletişim halinde olması, hükümet tarafından da Whatsapp gibi platformlara Baş Uyumluluk Görevlisi adı altında içeriden bir yetkili atanması bulunuyor.

Hindistan Hükümeti'nin yürürlüğe soktuğu yasadaki bazı maddeler:

Davalarda platformda yayınlanan içerik dokunulmazlığının kaldırılması

Devlet kurumları tarafından yayından kaldırma talepleri gibi işlemler için daha kısa zaman çizelgeleri

Şikayete geç cevap veren şirket yetkilisine cezai yaptırım uygulanması

Hindistan'da çalışan Whatsapp görevlilerine ülkenin yasalarına uyum sağlamak için Baş Uyumluluk Görevlisinin atanması

Whatsapp'tan Kolluk kuvvetleri ile 7 gün 24 saat koordinasyon için yetkili ataması

Kullanıcıların, devlet tarafından verilen kimlik belgelerini kullanarak bu tür platformlarda kimliklerini gönüllü olarak doğrulamasına izin vermesi

Mesajları oluşturan kişinin platformlarında izlenebilirliğini sağlanması ve hükümetin bu mesaj içerikler için talepte bulunmasına izin vermesi

Sakıncalı içerikleri ve daha önce kaldırılan bilgilerle tam olarak aynı olan içerikleri belirlemek ve kaldırmak için otomatik araçların etkinleştirilmesi

Hindistan'da yaklaşık 400 milyona yakın kullanıcısı bulunan Whatsapp, hükümetin yürürlüğe soktuğu dijital yasanın kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği belirtirken bir Facebook sözcüsü şu açıklamalarda bulundu; "Hükümetin bizden sohbet izini sürmelerinin talep etmesi, gönderilen her mesajın parmak izinin alınmasının bizden istenmesi anlamına gelmektedir. Bu da platformdaki mesajların uçtan uca şifrelenmesini bozarak insanların gizlilik hakkını temelden çiğnemektir. Kullanıcılarımızın gizliliğini ihlal eden taleplere karşı çıkıyor ve dünya çapında sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla birlikte hareket ediyoruz."

Whatsapp, aynı zamanda sadece tek bir mesajın izlenmesi için oluşturulan talep yüzünden birçok servisin platformdaki tüm mesajlara erişebileceğini, bu konunun yüksek risk oluşturduğunu dile getirdi. Şirket, yasasının bir an önce yürürlükten kaldırılması için Hindistan Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.