WhatsApp'ın Karanlık Mod Açılış Ekranı Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen versiyonunun beta sürümü güncellendi. "2.19.297" koduyla sunulan güncelleme hem açık renkli hem de karanlık mod için yeni bir açılış ekranı sunuyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere uygulama geliştiricileri, bir süredir WhatsApp'ın karanlık mod özelliğine sahip olması için çalışıyorlar. Uygulamaya görsel anlamda daha fazla yenilik sunmak isteyen geliştirici ekip şimdi, WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen beta sürümünü güncelledi.

"2.19.297" olarak kodlanan yeni beta sürüm, WhatsApp'ın karanlık mod özelliğine herhangi bir etkide bulunmadı. Ancak bu yeni sürüm, uygulamaya bir açılış ekranı getirdi. Öyle ki bu açılış ekranı hem aydınlık hem de karanlık modda kullanılabiliyor.

WhatsApp'ın Açık ve Karanlık Mod açılış ekranı şöyle görünecek;

WhatsApp'ın Android platformu için yayınlanan yeni beta sürümünde başka bir yeni özellik göze çarpmıyor ancak geliştirici ekip şu sıralar, WhatsApp'ın karanlık moduna kilitlenmiş durumda. Anlaşılan o ki kullanıcılar, mümkün olan en kısa süre içerisinde WhatsApp'ın karanlık modunu kullanmaya başlayabilecekler. Ancak geliştirici ekip hala, özelliğin çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Geliştirici ekibin üzerinde durduğu bir diğer konu ise WhatsApp üzerinden ödeme yöntemleriyle ilgili. Son beta sürümle birlikte WhatsApp'tan ödeme yapılabilecek ülkeler de belli olmaya başlamış durumda. Buna göre WhatsApp şu an için Brezilya, Meksika, Hindistan ve Birleşik Krallık'ta ödeme hizmeti verebiliyor. Ancak elbette bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da henüz bilinmiyor.