WhatsApp Business’in yayınlanmasının birinci yılında bir açıklama yapan firma, bazı özelliklerin WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü uygulamasına uyarlanacağını açıkladı.

WhatsApp, 2018 yılının başlarında işletmelere özel olarak hazırladığı WhatsApp Business’i tanıtmıştı. Facebook’a ait olan şirketin bu yeni uygulamasında pek çok farklı özellik bulunuyordu.

WhatsApp Business’in birinci yılında bir açıklama yapan firma yetkilileri, uygulamanın web ve masaüstü versiyonlarına WhatsApp Business’ın bazı özelliklerini uyarlayacaklarını söylediler. Firma böylece işletmelerin zamandan tasarruf edebileceklerini ve müşterilerine daha hızlı cevap verebileceklerini söylüyor.

WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre WhatsApp Business kullanan 5 milyon işletme var.

WhatsApp Business’in diğer platformlara taşınacak olan özellikleri ise şunlar:

Çabuk Cevap: Popüler cevaplardan birini göndermek için klavyede “/” tuşuna basmak yeterli.

Etiketler: Bu özellik sayesinde sohbetleri etiketlemek ve aranan bir sohbeti bulmak çok daha kolay hale geliyor.

Chat Listesi Filtreleme: Bu özellik de mesajları gruplara, yayın listesine ya da okunup okunmadıklarına göre sınıflandırmayı sağlıyor.

WhatsApp’tan yapılan açıklamada, yeni özelliklerin ne zaman son kullanıcılara sunulacağı belirtilmedi. Özelliklerin yayınlanması için çok uzun bir süre beklemek gerekmeyeceği düşünülüyor.