Çok Yakında WhatsApp'a Instagram Hesabınızı Ekleyebileceksiniz!

WhatsApp, yakında profilinize Instagram hesabınızın bağlantısını eklemenize olanak tanıyacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, sürekli test ettiği yeni özellikler ile karşımıza çıkıyordu. WhatsApp’ın son zamanlarda iyice bir sosyal medya uygulamasına dönüşmeye başladığını ve kardeş platformlarıyla entergre çalışacağına dair bilgiler görmüştük. Şimdi ise bu konuda bir haber geldi.

WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edilenlere göre yakında kullanıcılar, WhatsApp profillerine resmî Instagram profil linki eklemeye başlayabilecek.

Onaylı Instagram linkleri direkt profilinizde gözükecek

1

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere kullanıcılar, artık profillerine onaylı Instagram profili eklemeye başlayabilecekler. Böylece kendilerine ait olan Instagram hesaplarını diğer WhatsApp kullanıcılarıyla paylaşabilecek ve onlarla bağlantı kurabilecekler.

Hesap merkezi üzerinden yapılması ve onaylı olmasıyla taklit ve sahte hesapların önüne geçilecek, yalnızca onaylı hesaplar eklenebilecek. Ekran görüntülerinden en sağdakine baktığımızda kullanıcının hesabının direkt olarak profil fotoğrafının altından erişilebilir olacağını görebiliyoruz. Kullanıcılar direkt bu kısma basarak Instagram hesabına ulaşabiliyor.

Onaylı Instagram hesabı ekleme özelliği, şimdilik test aşamasında. Yakında tüm kullanıcılar için geleceğini söyleyebiliriz.

